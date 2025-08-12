Slušaj vest

Bivši diplomata Zoran Milivojević izjavio je da je Srbija zahvaljujući svom aktivnom „angažmanu“ sprečila „lančanu reakciju“ priznanja tzv. Kosova u Africi i da je ovaj deo sveta za Beograd deo spoljnopolitičke strategije.

- Poseta ovim zemljama Afrike je nešto što je od interesa ne samo vezano za Kosovo i Metohiju, nego u strateškom smislu. Treba imati u vidu da su ove posete bile i u funkciji jačanja onoga što je spoljnopolitička strategija Srbije: vraćanje u prostor gde kao država imamo 'kredita' iz prošlosti. To je bilo uporište Nesvrstanosti - izjavio je Milivojević za Kosovo onlajn.

Komentarišući nedavnu „afričku turneju“ ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića, ali i priznanja tzv. Kosova s početka ove godine Kenije i Južnog Sudana, Milivojević kaže da je ovaj deo sveta „globalni predmet interesa“.

- Afrika je kontinent koji je sada u usponu i predmet interesa u globalnom smislu. Kada je reč o Srbiji to je kontinent za koji Srbija ima posebnog interesa. Gro zemalja koje nisu priznale Kosovo i Metohiju upravo je sa područja Afrike - kazao je Milivojević.

On je posebno istakao „mediteransku lliniju“ koju čine Maroko, Tunis i Alžir, ali i druge zemlje poput Egipta, Nigerije ili Južnoafričke Republike.

- Egipat je u nekom momentu priznao Kosovo, ali se ponaša sasvim drugačije - precizirao je on.

Razloge zainteresovanosti Srbije ka Africi bivši diplomata vidi u intenciji njene spoljne politike koja je oslonjena na političku nezavisnost i vojnu neustralnost.

- Praktičko filozofija neangažovanja je nešto što je u prirodi postupanja Srbije i to je upućuje na kontakte i na razvoj saradnje sa tim zemljama - kaže Milivojević.

Početkom godine Kenija i Južni Sudan su priznali Kosovo, a Milivojević kaže da je zahvaljujući angažovanju srpske diplomatije sprečen „efekat lančane reakcije“ čemu se nadala Priština.

- (Tzv. Kosovo) je dobilo jedno priznanje i drugo koje nije do kraja verifikovano. Mislim na Južni Sudan. To je ostalo otvoreno pitanje o čemu je reč. Ali, većina Afrike je na našoj strani i zbog toga i ove posete i investicije u angažman u Africi imaju smisla - tvrdi Milivojević.

Naglašava da ne treba očekivati nova priznanja tzv. Kosova u ovom delu sveta.

- Nema šanse da zemlje koje nisu priznale promene stav. Klima na globalnom planu se menja. Prema tome i ta nova priznanja, posebno Kenije nema efekte koji su se očekivali, nema lančane reakcije. Naprotiv. Ove posete na određeni način to i sprečavaju i demantuju da je moguć proces lančanih reakcija - naglašava Milivojević.

Ističe da dobar deo zemlja Afrike razume kosovsko pitanje.

- Dobar deo tih zemalja zna suštinu problema. I ove koje nisu priznale to svakako imaju u vidu jer se ponašaju prema sopstvenim interesima. Drugo, u Africi imamo proces nove dekolonizacije, neke zemlje se oslobađaju uticaja stranih sila i to posebno važi za potsaharu, prostor u kome je upravo boravio Đurić. On je bio u Gani, Beninu… zemlje koje razumeju šta znači nezavisnost, koje razumeju šta znače principi međunarodnog prava i zaštita suvereniteta i teritorijalnog integriteta. U tom smislu mislim da je Afrika i pogodono tle i prostor u koji se u buduće mora investirati i nije slučajan izbor i Afrike i tih zemalja - objašnjava analitičar.

Naglašava da su Afrika i Centralna Amerika za Srbiju dva „najznačajnija prostora“.