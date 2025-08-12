Slušaj vest

Blokaderi sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) pokušali su jutros da blokiraju Osnovni sud u ovom gradu.

Povod blokade je zahtev da se puste iz pritvora i brane sa slobode dvojica muškaraca koji se terete da su pre dve nedelje napali policiju u incidentima ispred Državnog univerziteta u Novom Pazaru, prenosi Blic.

Zbog blokade suda reagovali su pripadnici policije, pa je došlo do guranja sa okupljenim blokaderima i veoma napete atmosfere.

Na objavljenim snimcima na društvenim mrežama može se videti incident.


Blokada je počela u 6.00 časova.

