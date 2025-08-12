Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom koji boravi u
zvaničnoj poseti Beogradu.

Oni će se sastati u 11.30 u Palati Srbija gde će imati tet-a-tet razgovor, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika republike.

Kako se navodi, izjave za medije planirane su u 12.05 sati.

