PREDSEDNIK VUČIĆ SUTRA SA SAVEZNIM KANCELAROM AUSTRIJE: Tet-a-tet razgovor sa Kristijanom Štokerom u Palati Srbija
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom koji boravi u
zvaničnoj poseti Beogradu.
Oni će se sastati u 11.30 u Palati Srbija gde će imati tet-a-tet razgovor, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika republike.
Kako se navodi, izjave za medije planirane su u 12.05 sati.
