Prvo pitanje je bilo kolike su dimenzije košarkaškog terena, na šta je predsednik Aleksandar Vučić rekao: "28 puta 15. U NBA su za metar duže i metar šire". Vučević je priznao da nije znao podatak za NBA.

Potom je usledilo pitanje: Koji sportista je doneo prvu Olimpijsku medalju za Srbiju 2008. godine?

- Neko iz streljaštva? Plivanje? Ne mogu da se setim. Razmišljao sam da li je Stjepanović, ali on nije na Olimpijskim igrama, on je na Evropskom - rekao je Vučić, ali je Vučević znao tačan odgovor:

- Mislim Čavić da je doneo, pa su ga posle pokrali.

Sledeće pitanje je bilo sa koliko metara se izvodi kazneni udarac u vaterpolu.

- Peterac. Pet - kao iz topa je ispalio predsednik SNS, na šta je Vučić kroz šalu prokomentarisao: "Šta si ti postao, sportski ekspert majke ti mile".

- Ja sam stari zaljubljenik u sport - odgovorio je Vučević, a predsednik Srbije je dodao da ovo nije bilo teško pitanje.

Potom je usledilo sledeće pitanje: U kojim je sezonama Nikola Jokić proglašavan za MVP igrača NBA lige?

- Tri puta je proglašavan. 2023/2024, 2020/2021, 2021/2022. Ako se ne varam - tačno je odgovorio Vučić, i dodao:

- Ali je stvarno najpametniji i najgenijalniji igrač koji se bavio tim sportom, i njegov pas je bolji i od legendarnog Medžika Džonsona, čovek je neverovatan.

Sledeće pitanje je bilo koji naš prvoligaški fudbalski klub ima orla na grbu.

- Kragujevac, Radnički - momentalno je odgovorio Vučević, što je Vučića opet ostavilo u čudu: "Kako bre znaš ovo majke ti mile? Otkud znaš kakav je grb?".

- Pratim na Instagramu te stranice koje prave istorijske osvrte - rekao je Vučević.

- Imaš ti vremena za zgubidanjenje sa tim - rekao je predsednik Srbije kroz smeh, na šta se Vučević nadovezao: "Pošto su mi zgubidani ispred kuće, onda i ja proučavam grbove fudbalskih klubova."

Potom je pitanje bilo: Protiv kog tima je 1998. godine Predrag Mijatović pogodio prečku?

- Holandija. I prsli ko zvečke - rekao je Vučić, a predsednik SNS je rekao: "Od prečke Mijatovića nismo se oporavili do danas ja mislim".

Naredno pitanje za Vučevića i Vučića je bilo da navedu kako se zove najbolji srpski automibilista i evropski prvak.

- Dušan Borković. On je naš drugar i brat, super je Dule. Sjajan drugar i veliki sportista - kazao je Vučević.

Sledeće pitanje je bilo: Koji košarkaš je prvi stranac u istoriji srpske košarke i za koji tim je nastupao?

- Ma nemam pojma... Ali za Partizan sto posto - rekao je Vučić, i zapitao: "Ko je bio taj prvi košarkaš?"

U pitanju je bio Robert Bač Tejlor.

Potom su Vučić i Vučević odgovarali na pitanje: Koju rukometnu reprezentaciju je Srbija pobedila u polufinalu EP u Beogradu 2012. godine.