PONOVO OSKRNAVLJENO SPOMEN OBELEŽJE VELIKOM NOVINARU! ANS: Hitno otkriti i kazniti počinioce, ovo je sraman napad na uspomenu na Đoka Vješticu
Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je danas osudila ponovno vandalsko uništavanje spomen-obeležja velikom novinaru i jednom od osnivača Studija B, Đoki Vještici.
"Ovo je sraman napad na uspomenu čoveka koji je život posvetio novinarstvu, humanosti i dobrobiti Beograda, kao i kulturnom nasleđu grada. Zahtevamo da nadležni hitno otkriju i kazne počinioce, koristeći dostupne snimke sa nadzornih kamera. Nedopustivo je da se u centru Beograda ovakvi činovi dešavaju i prođu nekažnjeno", saopštila je Asocijacija novinara Srbije.
Spomen-obeležje novinaru i jednom od osnivača Studija B Đoku Vještici na platou kod Beograđanke po treći put je oštećeno. Nepoznati počinioci razbili su deo ploče na kojem je informacija o tome ko je bio Đoko Vještica.
Spomen obeležje prvi put je razbijeno u decembru 2019. godine. Aprila prošle godine, spomen-obeležje ponovo je bilo oštećeno, tako što je ime Đoka Vještice precrtano, a njegov lik išaran.
Đoko Vještica, legendarni novinar, urednik i voditelj, bio je poznat po organizovanju humanitarnih akcija i pokretanju brojnih inicijativa za uređenje Beograda i zelenih površina u glavnom gradu.
Novinarsku karijeru započeo je u listu Borba, a zajedno sa kolegama iz ovog lista je 1970. godine osnovao Radio Studio B.
Preminuo je u novembru 2008. posle duge i teške bolesti. Spomen-obeležje poznatom novinaru otkriveno je četiri godine kasnije, 1. aprila 2012, na platou koji je tada dobio njegovo ime.
Udruženje novinara Srbije (UNS) je pre 14 godina ustanovilo nagradu za humanost "Đoko Vještica", a Kurir je ponosan jer je jedna od dobitnica naša poznata novinarka Jelena S. Spasić.