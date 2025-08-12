Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je danas osudila ponovno vandalsko uništavanje spomen-obeležja velikom novinaru i jednom od osnivača Studija B, Đoki Vještici.

"Ovo je sraman napad na uspomenu čoveka koji je život posvetio novinarstvu, humanosti i dobrobiti Beograda, kao i kulturnom nasleđu grada. Zahtevamo da nadležni hitno otkriju i kazne počinioce, koristeći dostupne snimke sa nadzornih kamera. Nedopustivo je da se u centru Beograda ovakvi činovi dešavaju i prođu nekažnjeno", saopštila je Asocijacija novinara Srbije.

Spomen-obeležje novinaru i jednom od osnivača Studija B Đoku Vještici na platou kod Beograđanke po treći put je oštećeno. Nepoznati počinioci razbili su deo ploče na kojem je informacija o tome ko je bio Đoko Vještica.

Foto: Kurir

Spomen obeležje prvi put je razbijeno u decembru 2019. godine. Aprila prošle godine, spomen-obeležje ponovo je bilo oštećeno, tako što je ime Đoka Vještice precrtano, a njegov lik išaran.

Đoko Vještica, legendarni novinar, urednik i voditelj, bio je poznat po organizovanju humanitarnih akcija i pokretanju brojnih inicijativa za uređenje Beograda i zelenih površina u glavnom gradu.

Đoko Vještica, veliki novinar i veliki humanitarac Foto: Printscreen/Youtube

Novinarsku karijeru započeo je u listu Borba, a zajedno sa kolegama iz ovog lista je 1970. godine osnovao Radio Studio B.