POKRET SOCIJALISTA: Srbi u Crnoj Gori vama je sve odavno jasno, Montenegrini, šta vama nije jasno?
Pokret socijalista prokomentarisao je to što je po nalogu predsednika Aleksandra Vučića država Srbija odmah pružila pomoć Crnoj Gori u gašenju požara.
"Pored svih NATO saveznika, požare u Crnoj Gori, po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, gase piloti MUP-a Srbije na ruskim helikopterima, nabavljenim u vreme ministra Aleksandra Vulina.
Izgleda da je za članicu NATO pakta, Crnu Goru, požar ipak veća pretnja od "ruskog malignog uticaja“ i Srpskog sveta. Ne znamo da li srpska pomoć ugrožava suverenitet i „evropski put“ Crne Gore, niti da li je voda iz ruskih helikoptera podložna sankcijama, ali znamo da bi požari bili još efikasnije gašeni da je i Hrvatska poslala svoje kanadere. Moglo je i Sarajevo da pojača vatrogasce, makar zbog one rezolucije o Srebrenici. Nema Crnoj Gori niko bliži od Brisela i Zagreba, ali kada u Podgorici, Šavniku, Plužinama i Baru požari krenu da nose kuće i prete ljudima, na nebu iznad Crne Gore pojavi se srpska zastava. Srbi u Crnoj Gori vama je sve odavno jasno. Montenegrini, šta vama nije jasno?", poručili su u Pokretu socijalista, čiji je osnivač Aleksandar Vulin.