Pokret socijalista prokomentarisao je to što je po nalogu predsednika Aleksandra Vučića država Srbija odmah pružila pomoć Crnoj Gori u gašenju požara.

"Pored svih NATO saveznika, požare u Crnoj Gori, po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, gase piloti MUP-a Srbije na ruskim helikopterima, nabavljenim u vreme ministra Aleksandra Vulina.

Izgleda da je za članicu NATO pakta, Crnu Goru, požar ipak veća pretnja od "ruskog malignog uticaja“ i Srpskog sveta. Ne znamo da li srpska pomoć ugrožava suverenitet i „evropski put“ Crne Gore, niti da li je voda iz ruskih helikoptera podložna sankcijama, ali znamo da bi požari bili još efikasnije gašeni da je i Hrvatska poslala svoje kanadere. Moglo je i Sarajevo da pojača vatrogasce, makar zbog one rezolucije o Srebrenici. Nema Crnoj Gori niko bliži od Brisela i Zagreba, ali kada u Podgorici, Šavniku, Plužinama i Baru požari krenu da nose kuće i prete ljudima, na nebu iznad Crne Gore pojavi se srpska zastava. Srbi u Crnoj Gori vama je sve odavno jasno. Montenegrini, šta vama nije jasno?", poručili su u Pokretu socijalista, čiji je osnivač Aleksandar Vulin.

