SPREČAVALI LJUDE DA DOĐU NA POSAO: Oglasio se MUP o protestima u Novom Pazaru i guranju sa blokaderima
Policijski službenici PU Novi Pazar potisnuli su bez upotrebe sredstava prinude okupljene građane kod sporednog ulaza u zgradu Osnovnog suda u Novom Pazaru kada je, u jednom trenutku, došlo do guranja okupljenih sa policijom, koja je angažovana sa zadatkom da omogući zaposlenima da uđu u sud.
Ranije jutros, oko 6.10 sati, ispred zgrade Osnovnog suda okupljeni su seli na stepenište, kako bi sprečili zaposlene da uđu u zgradu.
Policija preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja i rada institucija.
Blokada suda i dalje traje.
