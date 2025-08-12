Slušaj vest

Policijski službenici PU Novi Pazar potisnuli su bez upotrebe sredstava prinude okupljene građane kod sporednog ulaza u zgradu Osnovnog suda u Novom Pazaru kada je, u jednom trenutku, došlo do guranja okupljenih sa policijom, koja je angažovana sa zadatkom da omogući zaposlenima da uđu u sud.

Ranije jutros, oko 6.10 sati, ispred zgrade Osnovnog suda okupljeni su seli na stepenište, kako bi sprečili zaposlene da uđu u zgradu.

Policija preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja i rada institucija.

Blokada suda i dalje traje.

