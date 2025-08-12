Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je parcelu javnog preduzeća "Vodovod" Ruma na kojoj su planirani radovi na izgradnji magistralnog cevovoda od fabrike vode "Fišerov salaš" do crpne stanice "Borkovac".

- Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za građane Rume, Iriga i Vrdnika jer su zavisni u vodosnabdevanju od strane Vodovoda iz Rume. Ponosna sam što realizujemo ovaj projekat imajući u vidu da on ima višestruk značaj na zajednicu i kvalitet života građana u Rumi i na privredne subjekte na ovoj teritoriji. Projekat se odnosi na izgradnju magistralnog cevovoda vodovodne mreže od fabrike vode koja se nalazi na teritoriji druge opštine do crpne stanice. Prva faza je već izvedena kada je građen autoput, dakle završena je duža deonica cevovoda od 1,7 kilometara . rekla je Mesarović.

Projekat, kako je rekla ministarka Mesarović, u celosti finansira Ministarstvo privrede.

- Reč je o preko 357 miliona dinara, u pitanju je dvogodišnji kapitalni projekat. Tek sledi uvođenje u posao. Prvo će se graditi 940 metara, a nakon toga sledi druga faza. Ovo je vredan projekat koji će se raditi u nekoliko faza, ali koji će doprineti urednom vodosnabdevanju. U pitanju su azbestne cevi koje treba zameniti, a sada će se graditi po savremenim tehnologijama. Ovaj novi cevovod je daleko većeg kapaciteta - objasnila je Mesarović i podsetila da se ovaj projekat realizuje na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

