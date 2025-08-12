Politika
MLADI SU JEDINA REALNA ŠANSA ZA OPSTANAK SELA SRBIJE: Ministar Krkobabić poručio - Njih 17.000 našlo svoje nove domove u 3.820 praznih seoskih kuća
- Mladi su jedina realna šansa za opstanak sela Srbije – izjavio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu i dodao:
- Da je to tako, potvrđuje činjenica da je u proteklom periodu njih gotovo 17.000 našlo svoje nove domove u 3.820 praznih seoskih kuća. I sve to zahvaljujući, pre svega, bespovratnoj pomoći države Srbije koja je prepoznala njihovu hrabrost i rešenost da svoju budućnost uzmu u svoje ruke i grade je u više od 800 sela širom Srbije - pojasnio je Krkobabić.
Treba naglasiti da su svi oni mlađi od 30 godina, a da je čak jedna trećina njih došla iz gradskih sredina.
- Sa mladima sela Srbije imaju šansu da opstanu, a ako opstanu sela Srbije, opstaće i Srbija - poručio je Krkobabić povodom Međunarodnog dana mladih.
