Slušaj vest

- Mladi su jedina realna šansa za opstanak sela Srbije – izjavio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu i dodao:

- Da je to tako, potvrđuje činjenica da je u proteklom periodu njih gotovo 17.000 našlo svoje nove domove u 3.820 praznih seoskih kuća. I sve to zahvaljujući, pre svega, bespovratnoj pomoći države Srbije koja je prepoznala njihovu hrabrost i rešenost da svoju budućnost uzmu u svoje ruke i grade je u više od 800 sela širom Srbije - pojasnio je Krkobabić.

Treba naglasiti da su svi oni mlađi od 30 godina, a da je čak jedna trećina njih došla iz gradskih sredina.

- Sa mladima sela Srbije imaju šansu da opstanu, a ako opstanu sela Srbije, opstaće i Srbija - poručio je Krkobabić povodom Međunarodnog dana mladih.

Ne propustitePolitikaKRKOBABIĆ NA MIHOLJSKIM SUSRETIMA SELA: Rekord bacanja kamena s ramena – 12 kilograma za 12 metara
Milan Krkobabić i Ljubivoje Ršumović
PolitikaMINISTAR KRKOBABIĆ NA MIHOLJSKIM SUSRETIMA U SELU KOD SVILAJNCA : Stari zanati ponovo u modi
1- miholjski-susreti-kolaz MBS.jpg
PolitikaKRKOBABIĆ U POSETI ŠESTOČLANOJ PORODICI U SELU VALAKONJE U BOLJEVCU: "Ostvarena nam je najveća želja, dosanjali smo san da steknemo svoj krov nad glavom" (FOTO)
1 - NASLOVNA.jpg
PolitikaDRŽAVA SRBIJA POKLONILA JOŠ 92 KUĆE NA SELU! Ovo je šok-cena najjeftinije, a evo i kako izgledaju! Skućila se porodica sa četvoro dece, mladi od 18 godina FOTO
2 -Tanja Saric.jpg