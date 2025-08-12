Predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je danas da će Srbija promeniti svoju politiku i da će smeniti službenike u Vladi Srbije.
Jasno rekao šta misli
"SVE SU TO GLUPOSTI, NE RAZUMEM KOME TO TREBA I KO IZMIŠLJA" Vučić za ruske medije demantovao da će Srbija smeniti službenike u Vladi Srbije po nalogu Zapada
Slušaj vest
On je tako za RIA novosti reagovao na pisanje pojedinih ruskih medija da će premijer Srbije Đuro Macut sledeće nedelje pod pritiskom zapada smeniti šefa kabineta i savetnika za nacionalnu bezbednost Miloša Anđića, starijeg savetnika za spoljnu politiku Aleksandru Nikolić, zamenika šefa kabineta Anu Jovanović i starijeg savetnika Biljanu Bogićević.
- Srbija ne menja svoj stav, niti će menjati, Srbija ne namerava da uvodi nikome sankcije niti da menja svoju politiku. Sve su to gluposti. Ne razumem kome to treba i ko to izmišlja - rekao je predsednik Alekandar Vučić.
Reaguj
2