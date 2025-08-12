"ZAR BLOKADERI NISU REKLI DA PROTESTI VIŠE NISU STUDENTSKI?" Brnabić: Da se lepo odmore preko leta, pa onda nastavak maltretiranja građana - PREVARANTI
"Zar blokaderi (specijalizovani za maltretiranje porodica i dece, supspecijalizacija kontejner-terorizam) nisu rekli za Vidovdan da protesti više nisu "studentski", već su građanski?", upitala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić na svom X nalogu nakon pisanja Nove S da su blokaderi najavili novi skup u Beogradu.
- Zar nisu rekli ljudima u Srbiji da veruju u njih i dali im (oni lično, kakve li pretencioznosti) zeleno svetlo za građanski rat? Na sve to, ljudi se, potpuno očekivano, nisu odazvali. Šta sada - puj pike ne važi i opet su "studentski" protesti?!?
- Samo da se svi lepo odmore preko leta i napune baterije, sledi nastavak maltretiranja građana? Kakvi su to prevaranti i beskičmenjaci, to svet video nije. Člankoviti crvi koji se uvijaju kako im narede i za šta ih plate. Red Mila Lompara, red Mile Pajić - zaključila je Brnabić.