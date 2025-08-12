Slušaj vest

Tekst Dražena Živkovića pod naslovom "Aleksandar Vučić i Srbija– prijatelji Crne Gore u najtežim trenucima!" prenosimo u celosti.

Kada se govori o odnosima Srbije i Crne Gore, lako je izgubiti se u buci političkih prepucavanja, podmetanja i medijskih spinova. No, iza te buke stoje činjenice koje se ne mogu izbrisati: Srbija je, na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, više puta bila prva i najpouzdanija ruka pomoći Crnoj Gori!

Tokom pandemije COVID-19, dok su mnogi u regionu vodili računa prvenstveno o sebi, Srbija je, zahvaljujući Vučićevoj odluci, nesebično donirala vakcine i medicinsku opremu Crnoj Gori. Srbija je juče ekspresno poslala i specijalizovani helikopter Kamov Ka-32, namenjen upravo gašenju požara u teškim i nepristupačnim terenima, čime je još jednom potvrđeno da Beograd ne gleda na Podgoricu kroz prizmu političkih razlika, već kroz prizmu ljudske solidarnosti.

Ovo nije izolovan slučaj – takva pomoć se ponavlja iz godine u godinu, bez obzira na političku klimu.

Srbija je opet, bez oklevanja, poslala pomoć – ne pitajući ko je na vlasti i kako se prema njoj odnosi.

Ipak, deo crnogorske političke scene, bilo iz redova bivše vlasti DPS-a ili iz pojedinih struktura današnje, uporno radi na tome da odnose sa Srbijom prikaže kao problem, a Vučića kao protivnika Crne Gore. Napadaju ga čak i kada pomaže, zaboravljajući da se prava veličina političara meri upravo time kako se odnosi prema onima koji mu nisu uvek skloni.

Vučić je više puta dokazao da politiku prema Crnoj Gori vodi na principima solidarnosti i zajedničkog interesa, a ne sitne osvetoljubivosti. On razume da su naši narodi povezani kulturom, jezikom, istorijom i porodicama koje žive s obe strane granice. U vremenu kada mnogi traže razloge za podele, Vučić nudi mostove saradnje i prijateljstva.

Oni koji danas pokušavaju umanjiti njegovu ulogu ili iskriviti činjenice, zapravo šalju poruku da im nije stalo do realnog interesa Crne Gore, već do sopstvenih političkih poena. Ali narod vidi i pamti ko pomaže kada je teško. A istina je jasna – Aleksandar Vučić je u više navrata pokazao da Crnu Goru smatra prijateljem, i da će joj pomoći i kada to politički nije popularno.

U moru političkih manipulacija, vredno je podsetiti da zahvalnost i priznavanje dobrih dela nisu znak slabosti, već snage. I da je dobro imati suseda koji, bez obzira na sve razlike, uvek nađe načina da pruži ruku. Za Crnu Goru, takav sused je Srbija – i takav lider je Aleksandar Vučić.