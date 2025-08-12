Slušaj vest

Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS Uroš Piper komentarisao je izveštavanje novinara N1 u kojem je istakao da je Osnovni sud u Novom Pazaru ukinuo pritvor za preostalo dvoje građana koji su, kako kaže, "branili studente Državnog univerziteta u Novom Pazaru".

- Ne, Igore Božiću (N1 televizija), oni nisu bili u pritvoru i protiv njih se ne vodi krivični postupak zato što su BRANILI STUDENTE - već zbog toga što su divljački NAPALI PRIPADNIKE MUP-a Srbije - istakao je Piper i dodao:

- Opet te pozivam - NAPUSTI NOVINARSTVO!

Screenshot 2025-08-12 153447.jpg
Foto: Printscreen/X

