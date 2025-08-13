Slušaj vest

Nedavna poseta SAD-u, ali i afrička turneja ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića pokazuje da je Srbija u svojevrsnoj spoljnopolitičkoj ofanzivi pre svega s ciljem da spreči neka dalja priznanja nezavisnog Kosova ili možda neke države ubedi da povuku priznanje, smatraju analitičari.

Priština se nadala

Srbija je već zahvaljujući svom aktivnom angažmanu sprečila lančanu reakciju priznanja Kosova u Africi, ocenjuje diplomata Zoran Milivojević i naglašava da je taj deo sveta za Beograd deo spoljnopolitičke strategije.

"Poseta ovim zemljama Afrike nešto je što je od interesa ne samo vezano za Kosovo i Metohiju nego i u strateškom smislu. To je vraćanje u prostor u kojem kao država imamo kredita iz prošlosti. To je bilo uporište nesvrstanosti. Afrika je kontinent koji je sada u usponu i predmet interesa u globalnom smislu. To je ujedno i kontinent za koji Srbija ima posebnog interesa, jer ogroman broj zemalja koje nisu priznale tzv. državu Kosovo upravo je sa područja Afrike", kaže Milivojević.

Početkom godine Kenija i Južni Sudan su priznali tzv. Kosovo, a Milivojević ističe da su zahvaljujući angažovanju srpske diplomatije sprečena dalja priznavanja, čemu se nadala Priština.

"Većina Afrike je na našoj strani i zbog toga i ove posete i investicije u angažman u Africi imaju smisla. Ne treba očekivati nova priznanja Kosova u ovom delu sveta", tvrdi Milivojević.

Ključno

Mijat Kostić, jedan od istraživača u Novom trećem putu, smatra da su upravo dva priznanja nezavisnosti Kosova sa afričkog kontinenta inicirala turneju Marka Đurića.

"Saradnja sa zemljama Afrike nije samo diplomatska, ekonomska, već i bezbednosna. Đurić je pozvao i predsednike tih država da dođu ove godine na Sajam naoružanja u Beogradu, što znači nastavak tradicije iz jugoslovenskog perioda da se sarađuje u oblasti namenske industrija - izvoz u države Podsaharske Afrike verovatno će biti prioritet i u narednim godinama", objašnjava Kostić za Kosovo onlajn.

On naglašava da je, u trenutku kada se velike sile ponovo igraju realpolitike, za Srbiju od ključnog značaja partnerstvo za zemljama Afrike.