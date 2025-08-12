Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je na svom zvaničnom Instagram profilu isečak iz gostovanja u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink, u kojem šalje jasnu poruku svima onima koji bi Srbiju pretvorili u brlog i svinjac.

"Suprotstavićemo se onima koji bi Srbiju pretvorili u brlog i svinjac, i onima koji su je već opljačkali, poput Đilasa, Aleksića i svih ostalih", napisano je u opisu videa.

Poslušajte šta je još predsednik rekao:

Screenshot 2025-05-17 102915 copy2.png
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.26.18_cfeb6240.jpg
Aleksandar Vučić Miloš Mučević Kviz
1233.jpg