Novi vojni savez na Balkanu Priština, Zagreb i Tirana udružuju snage! Potpisano je u martu, a sada izlaze u javnost zajedničke vojne vežbe, obuka, kupovina američkog oružja i jačanje sopstvene industrije naoružanja.

Stručnjaci upozoravaju da ovo nije samo odbrambeni pakt, već provokacija i potencijalna bezbednosna pretnja usmerena ka Srbiji.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ovu temu bili su prof. dr Miroslav Bjegović, specijalista za terorizam i organizovani kriminal, prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost i Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

Kajtez je diskutovao o motivima formiranja ovakvog saveza:

- Odgovor je vrlo jednostavan, to je mržnja i priprema za neka eventualna sukobljavanja sa Srbijom. Dakle, taj savez ne može da bude ni protiv koga usmeren, osim protiv Srbije. Ako pogledamo Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, bombardovanje, gde su te snage bile? Nesumnjivo protiv Srbije. Prema tome, oni neće napasti Sloveniju, ni Bugarsku, ni Crnu Goru.

Kajtez je odgonetnuo zašto bi napali Srbiju:

- Jer je smisao njihovog opstanka i postojanja borba protiv onoga što se zove srpski faktor. Kada pogledate istorjiu Hrvatske i Albanije, ali i Kosovara, sve je vrlo jednoznačno, uvek su bili sluge nekih okupatora, dočekivali ih sa cvećem i uvek bili protiv Srba koji su jedini slobodarski narod mimo Grčke na ovim prostorima.

Karan nema dilemu da ovaj savez već postoji, ali neformalno:

- On već postoji, ali neformalno. Još iz građanskog rata u Hrvatskoj, tamo su bili prisutni Albanci. Tako da, oni su neprestano imali kontakte, a pogotovo kada je došlo vreme da se i Kosovo i Metohija etnički čisti od Srba. Hrvatski savetnici su neprestano savetovali kako se to radi. Oni tu kvazi nauku prepisuju od Hrvata. Veza Tirane i Prištine je nekako prirodna, o tome nema puno da se diskutuje. Jedna grupa profesora iz celog sveta, a tu je bilo i Albanaca, jedan naš profesor je bio u toj ekipi, a oni su u Americi napravili program kako da se tzv Kosovo kao država razvija dalje. Osnovni zaključak je bio da uđe u NATO pakt. Ovo je smišljena prevara, da dve države koje su u NATO, navode druge da uđu.

Bjegović je pričao o pretenzijama ovog vojnog saveza:

- Vojni savezi se ne formiraju slučajno. Pre svega, postoje politički interesi vlada, ali imaju zajednički bezbednosni cilj. To sigurno nije ono što piše u memorandumu. Hrvatska i Albanija su u NATO savezu, oni nemaju problem ugrožavanja upravo zbog onog famoznog čl. 5 koji govori da ako su ugroženi u bezbednosnom smislu da se tu priključuju sve ostale članice. Oni su ovde gađali tzv. Kosovo i njenu vojsku i time krše Rezoluciju 1244. To nikoga u svetu ne interesuje, niko se nije oglasio. Oni ne bi ni ušli u takav projekat da nisu imali prećutnu saglasnost SAD. U ovom slučaju, kada kažem da imaju zajednički bezbednosni cilj, to je upravo nama signal kakve preventivne radnje treba da budu urađene da ne bi bilo faktora iznenađenja.

