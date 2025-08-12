Politika
STRAVIČNO NASILJE BLOKADERA: Građane koji su mirno branili stranku u Vrbasu zasipali bakljama, topovskim udarima i ciglama! U Bačkoj Palanci pogodili policajca
Opasan incident dogodio se večeras u Vrbasu gde su blokaderi sprovodili akt nasilja nad građanima.
Naime, oni su na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama.
Stvar je potpuno jasna - ko baca baklje i cigle na građane i policiju, ne traži promenu – traži haos. I za to mora da odgovara.
Da stvar bude gora, divljaštvo blokadera odigralo se i u Bačkoj Palanci i tom prilikom je jedan policajac prilikom pogođen, što je jasan pokazatelj da su blokaderi spremni na sve.
Takođe oni su i jednom mladića pogodili kamenicom u glavu.
