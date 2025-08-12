Slušaj vest

Nakon jezivih scena nasilja koje su blokaderi priredili u Bačkoj Palanci, još jedan od građanina je povređen u prostorijama SNS u navedenom gradu.

Njega je, kako se može videti na snimku sa lica mesta, odvela Hitna pomoć, ali stepen njegovih povreda trenutno nije poznat.

Bačka Palanka - povređen jedan od građana koji je branio prostorije SNS-a Izvor: Kurir

Jezivo nasilje u Vrbasu i Bačkoj Palanci

Podsetimo, blokaderi su večeras demonstrirali nasilje kada su u Bačkoj Palanci prv onapali policiju, a onda jednog mladića pogodili kamenicom u glavu.

Kako se može videti na fotografiji, povređenom Veliboru Eraku su kamenicom raskrvarili nos.

Kao što je Kurir pisao, blokaderi su takođe nasrnuli na prostorije SNS u Vrbasu, i time napali topovskim udarima, bakljama i ciglama.

Da stvar bude gora, divljaštvo blokadera odigralo se i u Bačkoj Palanci i tom prilikom je jedan policajac prilikom pogođen, što je jasan pokazatelj da su blokaderi spremni na sve.