Slušaj vest

Nakon jezivih scena nasilja koje su blokaderi priredili u Bačkoj Palanci, još jedan od građanina je povređen u prostorijama SNS u navedenom gradu. 

Njega je, kako se može videti na snimku sa lica mesta, odvela Hitna pomoć, ali stepen njegovih povreda trenutno nije poznat. 

Bačka Palanka - povređen jedan od građana koji je branio prostorije SNS-a Izvor: Kurir

Jezivo nasilje u Vrbasu i Bačkoj Palanci

Podsetimo, blokaderi su večeras demonstrirali nasilje kada su u Bačkoj Palanci prv onapali policiju, a onda jednog mladića pogodili kamenicom u glavu. 

Kako se može videti na fotografiji, povređenom Veliboru Eraku su kamenicom raskrvarili nos

Kao što je Kurir pisao, blokaderi su takođe nasrnuli na prostorije SNS u Vrbasu, i time napali topovskim udarima, bakljama i ciglama

Da stvar bude gora, divljaštvo blokadera odigralo se i u Bačkoj Palanci i tom prilikom je jedan policajac prilikom pogođen, što je jasan pokazatelj da su blokaderi spremni na sve.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaMLADIĆA POGODILI KAMENICOM U GLAVU! Još jedno jezivo nasilje blokadera u Bačkoj Palanci!
WhatsApp Image 2025-08-12 at 22.04.38_2085e880 copy.jpg
PolitikaSTRAVIČNO NASILJE BLOKADERA: Građane koji su mirno branili stranku u Vrbasu zasipali bakljama i ciglama! U Bačkoj Palanci pogodili policajca, povređene 2 osobe
Screenshot 2025-08-12 220835 copy.png
PolitikaPREDSEDNIK SRBIJE JASNO PORUČIO: Suprotstavićemo se onima koji bi Srbiju pretvorili u brlog i svinjac i onima koji su je već opljačkali! (VIDEO)
kolekcija.jpg
Politika"ZAR BLOKADERI NISU REKLI DA PROTESTI VIŠE NISU STUDENTSKI?" Brnabić: Da se lepo odmore preko leta, pa onda nastavak maltretiranja građana - PREVARANTI
WhatsApp Image 2025-07-30 at 10.26.02.jpeg