JOŠ JEDAN DOKAZ BRUTALNOSTI BLOKADERA Ne prestaju sa nasiljem u Bačkoj Palanci: Povredili još jednog građanina, morala da reaguje Hitna pomoć! (VIDEO)
Nakon jezivih scena nasilja koje su blokaderi priredili u Bačkoj Palanci, još jedan od građanina je povređen u prostorijama SNS u navedenom gradu.
Njega je, kako se može videti na snimku sa lica mesta, odvela Hitna pomoć, ali stepen njegovih povreda trenutno nije poznat.
Jezivo nasilje u Vrbasu i Bačkoj Palanci
Podsetimo, blokaderi su večeras demonstrirali nasilje kada su u Bačkoj Palanci prv onapali policiju, a onda jednog mladića pogodili kamenicom u glavu.
Kako se može videti na fotografiji, povređenom Veliboru Eraku su kamenicom raskrvarili nos.
Kao što je Kurir pisao, blokaderi su takođe nasrnuli na prostorije SNS u Vrbasu, i time napali topovskim udarima, bakljama i ciglama.
Da stvar bude gora, divljaštvo blokadera odigralo se i u Bačkoj Palanci i tom prilikom je jedan policajac prilikom pogođen, što je jasan pokazatelj da su blokaderi spremni na sve.
