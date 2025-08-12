Na snimcima se vidi da neki od blokaderi imaju i drvene palice!
Politika
BLOKADERI PRAVE HAOS U VRBASU! Naoružani drvenim motkama pokušavaju da se probiju do prostorija SNS: Gađaju policiju i traže obračun! (VIDEO)
Blokaderi su večeras opet sprovodili nasilje nad građanima.
Naime, oni su prvo na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama.
Oni konstantno pokušavaju da se pored policije probiju prema prostorijama SNS, gađaju policiju i traže obračun!
Osim u Vrbasu, nasilje blokadera večeras je zabeleženo u u Bačkoj Palanci, gde su jednog policajca pogodili i povredili, što je jasan pokazatelj da su blokaderi spremni na sve.
Takođe oni su i jednom mladića pogodili kamenicom u glavu.
