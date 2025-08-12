Slušaj vest

Blokaderi su večeras opet sprovodili nasilje nad građanima.

Naime, oni su prvo na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama.

Blokaderi Vrbas 2 Izvor: Kurir

Oni konstantno pokušavaju da se pored policije probiju prema prostorijama SNS, gađaju policiju i traže obračun!

Blokaderi Vrbas 1 Izvor: Kurir

Osim u Vrbasu, nasilje blokadera večeras je zabeleženo u u Bačkoj Palanci, gde su jednog policajca pogodili i povredili, što je jasan pokazatelj da su blokaderi spremni na sve.

Blokaderi Vrbas 4 Izvor: Kurir

Takođe oni su i jednom mladića pogodili kamenicom u glavu.

Blokaderi Vrbas 3 Izvor: Kurir