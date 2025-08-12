Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da su, večeras, tokom neprijavljenih okupljanja u Vrbasu i Bačkoj Palanci, za sada povređena četiri policijska službenika Policijske uprave u Novom Sadu, među kojima i zamenik načelnika ove policijske uprave.

Pripadnici policije povređeni su u kordonu koji je razdvajao blokadere od pristalica Srpske napredne stranke koji su stajali ispred stranačkih prostorija, dok su blokaderi napadali iste.