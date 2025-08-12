Pripadnici policije povređeni su u kordonu
POVREĐENA 4 POLICAJCA, MEĐU NJIMA I ZAMENIK NAČELNIKA! MUP se oglasio o divljanju blokadera u Vrbasu i Bačkoj Palanci
Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da su, večeras, tokom neprijavljenih okupljanja u Vrbasu i Bačkoj Palanci, za sada povređena četiri policijska službenika Policijske uprave u Novom Sadu, među kojima i zamenik načelnika ove policijske uprave.
Pripadnici policije povređeni su u kordonu koji je razdvajao blokadere od pristalica Srpske napredne stranke koji su stajali ispred stranačkih prostorija, dok su blokaderi napadali iste.
Ispred prostorija SNS okupili su se blokaderi koji su različitim predmetima gađali pristalice ove stranke i pripadnike policije.
