Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da su, večeras, tokom neprijavljenih okupljanja u Vrbasu i Bačkoj Palanci, za sada povređena četiri policijska službenika Policijske uprave u Novom Sadu, među kojima i zamenik načelnika ove policijske uprave.

Pripadnici policije povređeni su u kordonu koji je razdvajao blokadere od pristalica Srpske napredne stranke koji su stajali ispred stranačkih prostorija, dok su blokaderi napadali iste.

Ispred prostorija SNS okupili su se blokaderi koji su različitim predmetima gađali pristalice ove stranke i pripadnike policije.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI PRAVE HAOS U VRBASU! Naoružani drvenim motkama pokušavaju da se probiju do prostorija SNS: Gađaju policiju i traže obračun! (VIDEO)
vrbas.jpg
PolitikaJOŠ JEDAN DOKAZ BRUTALNOSTI BLOKADERA Ne prestaju sa nasiljem u Bačkoj Palanci: Povredili još jednog građanina, morala da reaguje Hitna pomoć! (VIDEO)
Screenshot 2025-08-12 225301.jpg
PolitikaSTRAVIČNO NASILJE BLOKADERA: Građane koji su mirno branili stranku u Vrbasu zasipali bakljama i ciglama! U Bačkoj Palanci pogodili policajca, povređene 2 osobe
Screenshot 2025-08-12 220835 copy.png