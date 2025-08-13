Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević ošto je osudio sinoćne napade blokadera na prostorije Srpske napredne stranke i povređivanje građana širom Srbije.

On je istakao da su blokaderi povredili građane bacajući cigle, kamenice, bacajući i koristeći pirotehnička sredstva...

"Cela Srbija je mogla da vidi pravo lice blokadera, ogoljeno, nepatvoreno nasilje, rekao bih čist fašizam. Oni su u više mesta istovremeno napali druge ljude, pre svega, naše članove, ali i građane koji su se pridružili našim članovima da brane, verovali ili ne, svoje prostorije. Ne da nekog diraju, ne da idu na nečije prostorije, ne da idu na nečije kuće ili stanove, nečije porodice, već samo da ne daju da neko ko je sebi dao za pravo da sprovodi nasilje u Srbiji devet meseci, tobože, boreći se za pravednije društvo i po ko zna koji put rasturi, uništi prostorije i povredi ljude. Blokaderi su na više mesta povredili i građane bacajući cigle, kamenice, bacajući i koristeći pirotehnička sredstva, noseći sa sobom šipke, motke, povredili su više policajaca", rekao je Vučević na Instagramu.

Vučević je rekao i da blokaderi pozivaju da se rasplamsa nasilje, prizivaju još veće zlo i nesreću Srbiji, da padne krv, jer je to poslednji element obojene revolucije.