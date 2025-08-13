Slušaj vest

- Sinoć oko 20 sati u Vrbasu i Bačkoj Palanci došlo je do nenajavljenog okupljanja građana oko prostorija SNS. U istom vremenu okupile su se pristalice SNS u svojim i ispred svojih prostorija. Građani koji su hteli da idu prema prostorijama SNS očigledno su imali nameru da se sukobe sa pristalicama SNS. Prateći društvene mreže imali smo informacije da će doći do okupljanja u obe opštine. Očekivali smo da će to biti mirna okupljanja, međuitim bilo je suprotno.

- Oko 20 sati, oko 200 pristalica onih koji su želeli da idu pred prostorije SNS, dok se u prostorijama nalazilo nekoliko puta više pristallica SNS. Moram da naglasim, da ne bi bilo zamena teza, nisu pristalice SNS otišle pred nečije prostorije ili nekoga napadali već su bili ispred svojih prostorija. Neko drugi je došao sa pokušajem da napadne i ljude i prostorije SNS. Svaka akcija stvara reakciju. Pratio sam tokom noći, video sam objave na društvenim mrežama, suština je da su lica i u Vrbasu i u Bačkoj Palanci došla pred prostorije SNS sa namerom da razbiju prostorije stranke i da se sukobe. Policija je pokušala to da spreči. Formirali smo kordone, razdvojili ih...

Dragan Vasiljevic direktor policije Foto: RTS

16 policajaca povređeno

- Međutim došlo je do gađanja kamenicama, bakljama, jajima, pojavila su se lica sa palicama, sa drvenim motkama, štanglama. Očigledna namera je bila da dođe do ozbiljnih sukoba. Prema rečima Vasiljevića samo u Vrbasu je provređeno 16 policajaca, a u zdravstvene ustanove javilo i 52 građana. Rezultat je da imamo 70 povređenih. Policija je u toku noći i jutra privela više lica, situacija u Vrbasu se tek jutros smirila kada je oko 6 sati došlo do razilaženja. Bilo je okupljanja i u Kragujevcu, Nišu, Beogradu. Mi nismo štitili jednu grupu, već smo štitili javni red i mir, nismo dozvolili sukob građana - ističe Vasiljević.

Upitan da li je bilo primene sile od strane policije Vasiljević kaže da je policija samo potiskivala i razdvajala dve grupe.

- Bilo je potiskivanja simpatizera SNS-a i onih koji su došli da napadaju simpatizere SNS-a. Bilo je pokušaja napada i u Beogradu u Njegoševoj ulici. Morate da znate da je teško naći meru i obezbediti da ne dođe do sukoba u urbanim sredinama. Pritom imate i najavljene događaje koje su za policiju bezbednosno značajne, od utakmica do dolazaka stranih zvaničnika - objašnjava Vasiljević.

- Ne smemo dozvoliti sukobe među građanima! Neko je došao da napadne prostorije SNS, ja nisam političar, ne branim nikoga sme javni red i mir i bezbednost Srbije. Došli ste da napadnete građane koji čuvaju svoje prostorije. Na to je očigledna reakcija države. Moramo svi shvatiti da je potrebno da svako radi svoj posao, da poštujemo zakone, državne institucije. Da ne napadamo i ne ugrožavamo drugog.

Podsetimo, blokaderi su sinoć u Vrbasu, prvo na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije, nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama.