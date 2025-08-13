OVAKO JE IZGLEDALO JEZIVO NASILJE BLOKADERA U VRBASU I BAČKOJ PALANCI: Napadali topovskim udarima, bakljama i ciglama, povređene desetine ljudi (VIDEO)
Protekle noći tokom neprijavljenih okupljanja blokadera ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Vrbasu, povređeno je 16 policajaca, a 52 građana javilo se u Dom zdravlja zbog različitih povreda.
Blokaderi su na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije u Vrbasu nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama, dok su se mučni prizori divljaštva mogli videti i u Bačkoj Palanci. Naime, blokaderi su u ovom mestu prvo napali policiju, a onda jednog mladića su pogodili kamenicom u glavu.
Kako se može videti na fotografiji povređenog Velibora Eraka, kamenica koju su bacili blokaderi pogodila ga je u nos i raskrvarila. Još jedan građanin povređen je u prostorijama SNS. Njega je, kako se može videti na snimku sa lica mesta, odvela Hitna pomoć, ali stepen njegovih povreda trenutno nije poznat.
Inače, među blokaderima u Vrbasu mogli su se videti Miran Pogačar i Brajan Brković.
Podsetimo, direktor policije Dragan Vasiljević je jutros za RTS rekao da su se sinoć oko 20 časova u Vrbasu i Bačkoj Palanci nenajavljeno okupili građani sa ciljem da odu pred prostorije SNS, a da su istovremeno pristalice SNS bile okupljene u stranačkim prostorijama i ispred tih prostorija.
On je rekao da se situacija u Vrbasu potpuno smirila jutros oko šest sati kada su se okupljeni razišli.
- Do jutros je policija ostala da bi sprečila narušavanje javnog reda i zaštitila sve građane. Ali moramo jasno i nedvosmisleno reći - neko je došao da nekog napadne. Mi nismo svih ovih meseci štitili određenu grupu, mi smo štitili javni red i mir. To smo radili i noćas - rekao je Vasiljević i dodao da je bilo okupljanja i u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Beogradu.
Kako je naveo, policija je na svakoj lokaciji intervenisala tako da razdvoji građane i da ima povređenih.
- Nisu teške telesne povrede, ali su povrede. Ne znam da li to treba da nam se dešava. Da imamo 70 povređenih zato što sam došao pred nečije prostorije... I sada tražimo opravdanje što je policija bila tu. Pa najbolje da policije nema i da se desi građanski rat, da se ljudi sukobe. Policija je tu da spreči narušavanje reda i mira - istakao je on.