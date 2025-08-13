Slušaj vest

Protekle noći tokom neprijavljenih okupljanja blokadera ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Vrbasu, povređeno je 16 policajaca, a 52 građana javilo se u Dom zdravlja zbog različitih povreda.

Blokaderi su na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije u Vrbasu nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama, dok su se mučni prizori divljaštva mogli videti i u Bačkoj Palanci. Naime, blokaderi su u ovom mestu prvo napali policiju, a onda jednog mladića su pogodili kamenicom u glavu.

Foto: Kurir

Kako se može videti na fotografiji povređenog Velibora Eraka, kamenica koju su bacili blokaderi pogodila ga je u nos i raskrvarila. Još jedan građanin povređen je u prostorijama SNS. Njega je, kako se može videti na snimku sa lica mesta, odvela Hitna pomoć, ali stepen njegovih povreda trenutno nije poznat.

Bačka Palanka - povređen jedan od građana koji je branio prostorije SNS-a Izvor: Kurir

Inače, među blokaderima u Vrbasu mogli su se videti Miran Pogačar i Brajan Brković.

Vrbas - Miran Pogačar i Brajan Brković među protestantima Izvor: Kurir

Podsetimo, direktor policije Dragan Vasiljević je jutros za RTS rekao da su se sinoć oko 20 časova u Vrbasu i Bačkoj Palanci nenajavljeno okupili građani sa ciljem da odu pred prostorije SNS, a da su istovremeno pristalice SNS bile okupljene u stranačkim prostorijama i ispred tih prostorija.

On je rekao da se situacija u Vrbasu potpuno smirila jutros oko šest sati kada su se okupljeni razišli.

Blokaderi Vrbas 1 Izvor: Kurir

- Do jutros je policija ostala da bi sprečila narušavanje javnog reda i zaštitila sve građane. Ali moramo jasno i nedvosmisleno reći - neko je došao da nekog napadne. Mi nismo svih ovih meseci štitili određenu grupu, mi smo štitili javni red i mir. To smo radili i noćas - rekao je Vasiljević i dodao da je bilo okupljanja i u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Beogradu.

Kako je naveo, policija je na svakoj lokaciji intervenisala tako da razdvoji građane i da ima povređenih.

Blokaderi Vrbas 4 Izvor: Kurir