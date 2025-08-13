Slušaj vest

Povodom 22. godišnjice od ubistva i ranjavanja srpske dece na Bistrici, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je ukazala da je ideologija koja stoji iza tog zločina ista ona koja do danas proizvodi mržnju prema Srbima i svim drugim nealbancima na Kosovu i koja je temelj političkog delovanja Aljbina Kurtija i njegovog terora nad srpskim narodom. Kancelarija napominje da i nakon više od dve decenije, odgovorni za ubistvo i ranjavanje srpske dece još uvek nisu pronađeni.

Tog tragičnog dana 2003. godine, koji je sve ispunio užasom i nevericom, ubijeni su dečaci Ivan Jovović i Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno, i do danas nije utvrđeno ko je počinilac, podseća Kancelarija za KiM.

- Poznata je ideologija koja stoji iza ovog zločina, i to je ista ona ideologija koja do danas proizvodi mržnju prema Srbima i svim drugim nealbancima na Kosovu i Metohiji i koja je temelj političkog delovanja Aljbina Kurtija i njegovog terora nad srpskim narodom - upozorila je Kancelarija za KiM.

U saopštenju se naglašava da je zločin bio i zataškavanje masakra i zatvaranje međunarodne istrage, zbog čega su zločinci, kao i u mnogim drugim slučajevima napada na Srbe, izbegli kaznu i suočavanje sa licem pravde

- Naš narod pamti svoje stradalnike, a uoči godišnjice ovog zločina, ekstremisti u uniformama, ispunjeni istom mržnjom, ispaljuju rafale na srpske mladiće u Leposaviću i to čine bez ikakve osude i sankcija. Neka od ranjene dece na Bistrici danas imaju sopstvenu decu, i to je najbolja i najrečitija osveta ideolozima i izvršiocima kampanje zatiranja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - poruka je Kancelarije za KiM.

Na današnji dan pre 22 godine, 13. avgusta 2003, dok su se kupali na reci Bistrici, na srpsku decu do danas nepoznati napadači otvorili su rafalnu paljbu.Tada su ubijeni Ivan Jovović (19) i Pantelija Dakić (12), a teško ranjeni Bogdan Bukumirić (14), Marko Bogićević (12), Dragana Srbljak (13) i Đorđe Ugrenović (20).