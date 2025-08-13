Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević govori o nasilju blokadera koje se dogodilo protekle noći.

- Ne mogu da kažem da sam iznenađen onim što smo videli u više gradova u Srbiji, jer je to upravo rezultat svega onoga što se spremalo prethodnih devet meseci. Napadi na ljude koji ne misle isto kao blokaderi, napadi na policajce, tuđe prostorije. Pored tog najogoljenijeg nasilja, napada na druge ljude i povređivanja, više desetina je povređeno... Ono što je dodatno, odvratno, jeste da medijske platforme za pritisak i obmanu koje podržavaju blokadere, mesecima plasiraju da oni koji nose palice i pozivaju da se napadnu drugi ljudi i linčuju, napadaju policiju i pozivaju da se napdnu tuđe prostorije, su građani, a oni koji brane svoje domove i prostorije, za naše simpatizere prostorije naše stranke su zajednička kuća. Ti koji brane su nasilnici i batinaši... Ono juče je bilo užasno, a videli ste onda kako se taj blokaderski plamen brzo širio i kako su u svojoj čuvenoj boji crveno-crnoj pozvali da se napadnu naše prostorije u drugim gradovima, kao po komandi da izađu iz svojih jazbina i krenu u rušilački pir.

- Želim da se zahvalim građanima i simpatizrerima koji su hrabro branili stranku, pružili su otpor blokaderima koji su došli da sprovode najgore nasilje. Poltiičarima, koji to pokušavaju da opravdaju, da poručim da su direktno ste odgovorni za ovo, vi stojite iza ovih napada. Vi i vaši mediji pumpate ovu atmosferu nadajući se da će se proliti krv. To vam je potrebno da bi opravdali proteste, na sukobima imate opravdanja da nastavite ovo da radite. Videćete, oni naprave incident, oni sprovode nasilje, napadaju ljude i policajce i onda im je to razlog da pozovu na novo okupljanje i protest.

- Sve maske su pale i svi ste videli i svi su videli ko sprovodi nasilje. Neverovatno je da neko pokušava da nas ubedi da ovi koji dolaze sa palicama i pozivaju da se ide na tuđe prostorije su grđaaniu, a ovi koji brane svoje prostorije, to su batinaši. Rekao bih da je obrnuto i suprotno od onog što njihovi mediji plasiraju i truju atmosferu u Srbiji, nadajući se većoj nesreći.

- Više se nećemo povlačiti nigde, koliko god da nas ima izaći ćemo da branimo svoje prostorije! Više nam nećete razbijati prostorije. Juče smo pružili otpor na svakom mestu. Koliko god da nas bude mi ćemo se boriti da ne damo na svoje, a vaše nikad nismo dirali. Nikad nismo pozvali naše simpatizere da idu da napadaju druge prostorije, oni vrše nasilje i pozivaju da se napadaju naše prostorije i ljudi. Oni nose kamenice i šipke i bacaju na ljude. I to rade danima, nedeljama, to rade mesecima. Najčešće se dešavalo, ko im pruži otpor da je batinaš, a to je patriota. Otkud toliko kamenica i cigli na njihovim skupovima? Imaju ekipe koje nose džakove sa kamenicama. U prvim redovima uvek stajale devojke, a onda ove hijene i kukavice. Nigde nisu ušli, tako će i biti od sada i zauvek. Nema kompromisa, ne dirajte nas, branićemo se. Skupljajte se, zastupajte svoju politiku, govorite šta mislite, a budete li nas dirali, branićemo se kao jedan još odlučnije i hrabrije. Mi smo od sinoć još odlučniji da branimo prostorije.

- Očekujem dalju intervenciju policije i pravosuđa. Mislim da je direktor policije izneo danas važne podatke i verujem da će pravosuđe biti ažurnije za ono što se dešavalo. To da progutamo, da su oni koji brane svoje domove batinaši, a ovi fini građani koji dolaze sa džakovima sa šipkama i suzavcima, to neće moći.

Foto: Videoplus

Pitanja novinara

O zameni teza u opozicionim medijima i navodima da je direktor policije Vasiljević, portparol predsednika Vučića.

- Oni ne mogu da podnesu kako nas juče nisu prebili i ponizili. Oni koji su pozivali da se ide na naše stranačke prostorije, to su nasilnici blokaderi. Oni koji su pozivali da se ide na naše stranačke prostorije i koji su organizovali logistiku, to su nasilnici, to su blokaderi. Ne želim da iznosim kritičke stavove prema policiji, imaju teške dane iza sebe. Mislim da je policija previše dopustila blokaderima. Koriste suzavce, topovske udare, ako je prema nekom tolerantna policija to je prema blokaderima. A ne vidim da to baš daje rezultata, u kontekstu da se blokderi smiruju. Kada bi nas prebili, oni bi rekli da je to legitimno. Ako se patriote odbrane, oni postiju nasilnici, a blokaderi žrtve. Dragan Vasiljević nije portparol predsednika države i rekao bih da je prilično umereno rekao šta se to desilo juče. Sa naše strane policija neće imati taj vid pritiska kakav ima od strane blokadera. Mi nikada nismo pozvali nikad da se ide na nečije prostorije, stanove, da se prekida nečiji skup...

- Mi nismo pozivali na nasilje i napade, već na odbranu. Odbrana je legalna i legitimna. To što rade je čisto, ogoljeno nasilje, čist fašizam. Samo još nisu došli na nivo fizičke likvidacije, ali su na korak od toga - rekao je lider naprednjaka.

Kada je dalje reč o opozicionim medijima, Vučević kaže da su izgubili i privid objektivnosti.

- Sve što nam se dešava prvo možete da čujete u njihovim medijima, a posle to vidite na ulcicama. Oni ovo pumpaju godinama. Oni su zvučnici i mikrofon blokaderske revolucije, isključivo se bave time. Odavno su izgbili epitet medija, nemaju čak ni prividan vid objektivnosti. Uvek su prisutni na svkaom mestu gde se dešava nesreća. Tačno znaju gde će da sprovode nasilje, imaju scenario kako će to da prikažu. Sve rade u cilju rasturanja Srbije i obojene revolucije.

- Oni pozivaju na napade na druge ljude i tuđe prostorije. Ne može batinaš da bude neko ko se brani. Batinaš može da bude samo neko ko vrši nasilje, koristeći sve nedozvoljeno. Oni danas ne vrše likvidacije kao pre 80 godina ali vrše društvene likvidacije. Ko god im pruži otpor, pobuni se, pruži otpor blokaderima, dobije na desetine napada medijskih, društvenih...

Podsetimo, protekle noći tokom neprijavljenih okupljanja blokadera ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Vrbasu, povređeno je 16 policajaca, a 52 građana javilo se u Dom zdravlja zbog različitih povreda.

Blokaderi su na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije u Vrbasu nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama, dok su se mučni prizori divljaštva mogli videti i u Bačkoj Palanci. Naime, blokaderi su u ovom mestu prvo napali policiju, a onda jednog mladića su pogodili kamenicom u glavu.

VUČEVIĆ O NASILJU BLOKADERA