Na televiziji N1 sinoć je tokom izveštavanja sa protesta u Vrbasu, jedan blokader "uleteo" u kadar i izneo niz gnusnih uvreda i psovki na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Vučiću, pucao si na decu, j**aćemo ti mamu - rekao je blokader.

Umesto izvinjenja gledaocima, voditelj Mladen Savatović je nastavio da vodi program kao da se ništa nije dogodilo. Pritom je rekao da je ovaj divljački nastup blokadera bila poruka Vučiću "jednog revoltiranog građanina".

Kurir.rs

