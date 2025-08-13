Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila sramno i pristrasno izveštavanje N1 sa protesta u Vrbasu.

Novinar koji je u programu držao kamenicu i nosio šlem, relativizovao je nasilje nad policijom i opravdavao nasilnike, kršeći svaki etički princip profesije, ističe ANS.

- Pozivamo sva udruženja i medije da osude ovakvo manipulativno i neprofesionalno izveštavanje, jer novinarstvo ne sme služiti lažima i podsticanju nasilja - navodi se u saopštenju ANS.

Kurir.rs

