JOVANOV NAKON DIVLJANJA BLOKADERA: Zašto se čeka sa privođenjem Brkovića i Pogačara?
Šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Milenko Jovanov upitao je zašto se čeka sa privođenjem članova pokreta Bravo Brajana Brkovića i Mirana Pogačara posle incidenata u Vrbasu.
- Ako se zna da su Brković i Pogačar poglavnik i doglavnik blokaderske fašističke horde koja je sinoć divljala, šta se čeka sa privođenjem? Ili će neko da objasni da su se "mirno okupili" kako bi demolirali prostorije SNS-a, što je izraz građanskog aktivizma, a ne fašističko nasilje - napisao je on na društvenoj mreži Iks.
Podsetimo, protekle noći tokom neprijavljenih okupljanja blokadera ispred prostorija SNS u Vrbasu, povređeno je 16 policajaca, a 52 građana javilo se u Dom zdravlja zbog različitih povreda.
Blokaderi su na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije u Vrbasu nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama, dok su se mučni prizori divljaštva mogli videti i u Bačkoj Palanci.
Inače, među blokaderima u Vrbasu mogli su se videti Miran Pogačar i Brajan Brković.