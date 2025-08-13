Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom nasilja blokadera u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

- Blokaderi tvrde da se navodno bore za "slobodu". Zvuči omamljujuće, ali, šamar realnosti udara nasilje kojem svedočimo svakodnevno. Kako se borite za slobodu napadima, divljanjem i uništavanjem prostorija Srpske napredne stranke? Svašta se danas zove slobodom, izgleda - napisao je Mali na Fejsbuku.

Ali, ako ćutimo, dozvoljavamo nasilnicima da ruše istinske vrednosti kojima Srbija teži, dodao je.

- Dozvoljavamo im da podrivaju politiku mira i stabilnosti koju već godinama vodi predsednik Aleksandar Vučić i koja je Srbiju konačno izvukla iz blata u kom smo bili decenijama. Ne, to nećemo dozvoliti, nemire ne smemo dozvoliti, nasilje nećemo i ne smemo tolerisati! - poručuje ministar.

Profašistički narativi i divljanje po ulicama nisu slike koje želimo u našoj zemlji i koje smemo da dopustimo, dodaje.

- Onima koji mrze Srbiju nećemo dozvoliti da unište sve što smo stvorili. Hvala policiji koja je u prvim redovima uvek kada se naša zemlja suprostavlja nasilnicima - ističe.

Srbiji su potrebni mir, stabilnost i red i Srbija će svojim građanima to i obezbediti, podvlači Mali.