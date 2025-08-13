Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

U 11.30 sati počeo je tet-a-tet sastanak u Palati Srbija, a nakon toga planirane su izjave za medije.

Svečani doček

Podsetimo, premijer prof. dr Đuro Macut dočekao je ispred Palate Srbija Kristijana Štokera uz crveni tepih i gardu, a intonirane su himne Srbije i Austrije. Na dočeku su bili i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministarka privrede Adrijana Mesarović i ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina.