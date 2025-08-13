Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

U 11.30 sati počeo je tet-a-tet sastanak u Palati Srbija, a nakon toga planirane su izjave za medije. 

Vučić sa kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom Foto: Boba Nikolić

Svečani doček

Podsetimo, premijer prof. dr Đuro Macut dočekao je ispred Palate Srbija Kristijana Štokera uz crveni tepih i gardu, a intonirane su himne Srbije i Austrije. Na dočeku su bili i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministarka privrede Adrijana Mesarović i ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina.

Premijer Macut dočekao austrijskog kancelara Kristijana Štokera ispred Palate Srbija Foto:  Boba Nikolić

Ne propustitePolitikaUZ CRVENI TEPIH I GARDU: Premijer Macut dočekao austrijskog kancelara Kristijana Štokera
Sastanak saveznog kancelara austije i predsednika vlade srbije Kristijan Štoker Đuro Macut Boba Nikolić (17).jpeg
PolitikaKANCELAR AUSTRIJE DOLAZI U BEOGRAD! Politički razgovori, ekonomski sporazumi - a videće se i sa jednim Zvezdašem: "NAŠA ZEMLJA MU MNOGO DUGUJE"
x EPA Maurizio Brambatti.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SUTRA SA SAVEZNIM KANCELAROM AUSTRIJE: Tet-a-tet razgovor sa Kristijanom Štokerom u Palati Srbija
IMG-20250802-WA0296.jpg
PolitikaNIZ VAŽNIH SASTANAKA PREDSEDNIKA SRBIJE: Vučić u Tirani sa Berseom i Štokerom, razgovori o aktuelnoj situaciji u Srbiji, kao i prioritetima evropske bezbednosti
ddd.jpg