Pokret socijalista čiji je osnivač Aleksandar Vulin reagovao je na strašno nasilje koje su sinoć u Vrbasu i Bačkoj Palanci izvršili blokaderi zapalivši i opštinsku zgradu u Vrbasu.

- U Vrbasu su Crnogorac i Slovenac sa srpskim pasošem i mržnjom prema Srbiji doveli Srbiju do ivice građanskog rata. Ili će država početi da sprovodi svoje zakone prema svima, bez oklevanja ili će Srbija prestati da postoji, a sa njom i Republika Srpska, pa i srpski narod. Svaki napad na državne i političke ustanove mora biti u skladu sa zakonom tretiran kao zločin iz mržnje, terorizam i rušenje ustavnog poretka. Pokret socijalista traži da država Srbija povrati monopol na primenu sile i zaštiti sve svoje građane, ako to ne uradimo dočekaćemo da nam NATO patrole uvode red i dovode vlast.

