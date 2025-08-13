POKRET SOCIJALISTA: Ili će država početi da sprovodi svoje zakone prema svima ili će Srbija prestati da postoji
Pokret socijalista čiji je osnivač Aleksandar Vulin reagovao je na strašno nasilje koje su sinoć u Vrbasu i Bačkoj Palanci izvršili blokaderi zapalivši i opštinsku zgradu u Vrbasu.
- U Vrbasu su Crnogorac i Slovenac sa srpskim pasošem i mržnjom prema Srbiji doveli Srbiju do ivice građanskog rata. Ili će država početi da sprovodi svoje zakone prema svima, bez oklevanja ili će Srbija prestati da postoji, a sa njom i Republika Srpska, pa i srpski narod. Svaki napad na državne i političke ustanove mora biti u skladu sa zakonom tretiran kao zločin iz mržnje, terorizam i rušenje ustavnog poretka. Pokret socijalista traži da država Srbija povrati monopol na primenu sile i zaštiti sve svoje građane, ako to ne uradimo dočekaćemo da nam NATO patrole uvode red i dovode vlast.