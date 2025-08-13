- Imamo devet meseci nasilne proteste, veoma nasilni su bili i sinoć i ima nešto što se dešavala i u Austriji, idu na kuće političkih protivnika . Ne znam šta je cilj, osim da se obračunaju sa načijim porodicama. Srbija je na demokratski način to istrpela i izdržala, bez ozbiljne primene sile, baš ništa od onog što možete da vidite u gradovima zemalja EU gde manje nasilni protesti dobijaju nasilan odgovor države. Srbija nije nasilno odgovarala, poštujem njihovu potrebu da se bore za nešto drugačije a to nije uvek demokratski iskazano.

- Svakako će biti pre zakonski propisanog roka, pre nego što Ustav i zakon to raspišu. Videćemo šta će narod da kaže, izbori su jedina stvar koja govori šta narod misli, a protest je oblik izražavanja nečijeg nezadovoljstva, nečijeg neslaganja pa i legalno ukoliko nije nasilno. Nismo imali ni jedan jedini legalni skup u proteklih devet meseci. Izbora će biti, ja sam politički veteran, ne mogu više da se kandidujem za predsednika, ne pada mi na pamet da menjam Ustav da bih mogao da se dalje kandidujem. Nisam diktator kakvim me predstavljate u austrijskim medijima, svoju predsedničku karijeru završavam za godinu i nešto dana. U svakom slučaju, ponosan sam na sve što smo izgradili. Mogli ste da vidite kako naš aerodrom izgleda, avio kompanija uspešnija, mogli ste da vidite nove puteve... Naš javni dug je danas 44 odsto, upola niži od proseka zemalja EU i to su rezultati kojima se ponosim. Da se kandidujem ponovo za predsednika to je nemoguće, a da li ću da pomognem i da li ću da se borim za nekoga, to ću da učinim. A sa koje pozicije, to nije tema sada - rekao je predsednik Vučić.