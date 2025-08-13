Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Beograd želi da razgovara sa Prištinom i želi da kroz dijalog rešava probleme, ali ne kroz hapšenje Srba na dnevnom nivou i istakao da je po pitanju poštovanja evropskih vrednosti, principa i Povelje UN jedino Srbija dosledna.

Vučić je na pitanje austrijskog novinara koliko je članstvo u EU Srbiji strateški prioritet s obzirom na to da je prinuđena i na nepopularne poteze sa Kosovom, kazao kada dođu u Beograd kažu da Srbija mora priznati Kosovo te da je njima to smešno, ali da njemu nije, već se samo kao ljubazan domaćin osmehne na to.

"Uzeli ste 14 odsto teritorije ove zemlje i našem narodu. I vama je to smešno, meni nije. I na 14 odsto teritorije koje ste pokušali da uzmete i 1999, 2000. i 2008, vi govorite nemojte da gledate u prošlost i nemojte da razmišljate o tome, nego gledajte u budućnost pa priznajte Kosovo ili se dogovorite na ovaj ili onaj način da ostanete bez toga", kazao je Vučić navodeći da ni danas ne bi o tome na taj način govorio da nije upitan.

Kako je dodao, posle toga da Srbija mora ostati bez Kosova, dođu sa zahtevom da se usaglasi sa politikom Evropske unije, a politika Evropske unije su sankcije prema Rusiji i podrška integritetu Ukrajine.

"Ovde izgleda samo Srbija je principijelna. Srbija podržava integritet Ukrajine, a samo traži od svih da podržavaju i njen integritet u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i u skladu sa Rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. A gde su ti principi i vrednosti kada za Srbiju to ne važi, a za Ukrajinu tako strastveno važi, ko je tu pogazio principe? Srbija? Ili mnogi na Zapadu? Hoćete li sebi da postavite to pitanje? Ima li odgovora na to pitanje? Ja ću vam reći, nema ga. A odgovor na to pitanje je 'Vučić je diktator, on mora da bude prošlost da bismo doveli nekoga ko će da bude dovoljno poslušan i ko neće da pomisli nikada da to pitanje postavi'", naglasio je Vučić.

Navodeći da je politički veteran, Vučić kaže da je dovoljno pristojan da nijednu ružnu reč nikada ne iskoristi, ali dovoljno hrabar da na svakom mestu u svetu i u Evropi postavi pitanje koje se tiče opstanka srpskog naroda, budućnosti naroda koji vodi i budućnosti zemlje koju vodi.

"Čuvao sam mir 13 godina", kazao je Vučić i naveo da su pre tri i po godine mnogi strani mediji, među kojima i agencija koja mu je danas postavila pitanje, objavljivali tekstove u kojima se kaže da se samo čeka trenutak kada će Vučić da napadne neke zemlje u regionu pod ruskim uticajem.

"Jeste li nekada rekli izvinite pošto se to nije dogodilo? Jeste li nekada rekli žao nam je što nismo govorili istinu? Niste nikada, kao i niko drugi u Evropi. I to slušam tako iz dana u dan. I svakog dana slušam pridike i predavanja. I mislite da ne postoji slobodan čovek koji sme tome da se suprotstavi i koji sme da kaže da ima drugačije mišljenje. Evo ga, stoji pred vama. I ne zato što sam ja Aleksandar Vučić, već zato što predstavljam jedan slobodarski narod koji ne trpi nepravdu", kazao je predsednik Srbije.