Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konfereniciji za medije sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom dobio je pitanje da prokomentariše izjavu crnogorskog premijera Milojka Spajića koji je rekao da je u interesu celog regiona da se što pre krene ka evropskom putu, a da tu vidi i pridruživanje Srbije NATO.

- Nisam video izjavu premijera Spajića, svi u regionu se mešaju u unutrašnje stvari Srbije. Mi želimo sa Crnom Gorom da imamo najbliže bratske odnose. Srbija ima dobre odnose sa NATO, vodimo računa i zbog KFOR, prisustva na terenu. Mi ne želimo da budemo deo bilo koje vojen organizacije, da pripadamo bilo kome bloku, da čuvamo svoje nebo i svoju zemlju, zato snažimo svoju armiju. Veoma sam ponosan na to. Hvala mu na ponudi, Srbija će da ostane samostalan, pozivam ga da dođe da vidi kako se jedna samostalna vojska gradi i kako izgleda, mislim da će sredinom septembra biti velika manifestacija u Beogradu - rekao je Vučić.

Ne propustitePolitika"SRBIJA JE DOSLEDNA PRINCIPIMA POVELJE UN" Vučić: Beograd želi da razgovara sa Prištinom ali ne kroz hapšenje Srba! Ja se borim za moj narod
Aleksandar Vučić na sastanku sa saveznim kancelarom Republike Austije Kristijanom Stokerom Boba Nikolić (3).jpeg
Politika"IZBORI PRE ZAKONSKOG ROKA, NE PADA MI NA PAMET DA MENJAM USTAV!" Vučić: Srbija na demokratski trpi proteste već 9 meseci
screenshot_1755083375863.jpg
InfoBizAUSTRIJA POTVRDILA UČEŠĆE NA EXPO 2027 Predsednik Vučić: To je za Srbiju od ogromnog značaja
Aleksandar Vučić na sastanku sa saveznim kancelarom Republike Austije Kristijanom Stokerom Boba Nikolić.jpeg
Politika"POSTIGLI SMO VISOK NIVO RAZUMEVANJA" Vučić sa austrijskim kancelarom Štokerom: Srbija može uvek da računa na podršku Austrije na svom evropskom putu
Aleksandar Vučić na sastanku sa saveznim kancelarom Republike Austije Kristijanom Stokerom Boba Nikolić (2).jpeg