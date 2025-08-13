Slušaj vest

Parastosom u crkvi Rođenja Presvete Bogorodice, a potom i na grobovima ubijenih dečaka - Ivana Jovovića i Pantelija Dakića, danas je u Goraždevcu obeležena 22. godišnjica zločina nad srpskom decom na reci Bistrici.



U rafalnoj paljbi na srpsku decu koja se se kupala na Bistrici 13. avgusta 2003. godine ubijeni su devetnaestogodišnji Ivan Jovović i dvanaestogodišnji Pantelija Dakić, dok su teško ranjeni Marko Bogićević, Dragana Srbljak, Bogdan Bukumirić i Đorđe Ugrenović.

Počinioci do danas nisu privedeni pravdi, a Unmik je zvanično 2010. godine obustavio istragu uz objašnjenje da nema dovoljno dokaza.

Parastos u crkvi Rođenja Presvete Bogorodice služio je vladika novobrdski Ilarion uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije raško-prizrenske.

Vladika nobobrdski Ilarion je u besedi istakao da se danas u Goraždevcu, uprkos tragediji, proslavlja život, navodeći da su i Ivan i Panto u Bogu živi.

- Paradoksalno proslavljamo život, a okupili smo se da vršimo pomen na upokojene i na mrtve. Zato što verujemo da svi u Bogu žive i mi se ovde sabrasmo danas, zato što smo u Bogu svi živi. Ivan i Panto su živi u Bogu, u tajni njegovog zagrljaja koja i nas očekuje. Sa stanovišta ovoga sveta sve je strašno i čemerno, zašto jedno dete da strada na takav način, zašto nema pravde, zašto se ne zna ko je počionioc, zašto ova crkva ne može da se bez smetnje obnovi i proklija ponovo, mnogo ima pitanja zašto u ovom svetu, ali kada posmatramo sa stanovišta svete službe i sa stanovišta Svete liturgije i prisustva Hristovog, gubi se zašto. Zato što kad je Bog tu sa nama, gube se pitanja. Čoveku više nije potrebno osim te miline i topline Božijeg zagrljaja. A u tom zagrljaju smo svi - rekao je vladika Ilarion.

Kako je istakao, neophodno je da čovek ima vere i vidi Hrista Vaskrslog, i u njegovom zagrljaju Ivana i Panta.

- To je na nama, braćo i sestre, da gorčinu u našem srcu izlečimo i koliko god da je život ovaj težak i čemeran, da ga verom u Vaskrsloga Hrista preobrazimo u dobar i sladak bez obzira na sve. Posebno vi koji ste opterećeni bolom koji će da umine tek onda kada budete ugledali Ivana i Panta i kad ih budete zagrlili, posebno vi roditelji, kad budete zagrlili to telo koje ste vi rodili, tada će nastupiti ona puna uteha, ali do tada mi verom živimo. Verom koja će da se razreši u Hristovom prisustvu u večnoj ljubavi. Ali vas molim da taj teret i to breme i čemera i pritiska, nepravde i različitih pitanja, da se trudite da ostavite po strani i da vidite u svemu trijumf života. Mi smo se sabrali jer verujemo u trijumf života, dolazećeg Hrista, u čijem ćemo prisustu svi biti večni ako budemo srce svoje otvorili za tu zajednicu sa njim - rekao je vladika.

On je naveo da jedino što večno stoji jeste crkva Božija koja je, kako ističe, neuništiva.

- To je pouka kosovsko-metohijska, da jedino crkva ostaje, crkva je neuništva, i to ne nekom ljudskom silom, nego silom života neuništivog. I zato je blagosloveno ostati ovde, jeste teško, nemate neke privilegije, neke mogućnosti, kakve imaju ljudi koji žive na nekim drugim mestima, ali imate poseban blagoslov - rekao je on.

Otac ubijenog Pantelija Dakića, Milisav, pozvao je premijera tzv. Kosova u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija, da ponovo otvori istragu i pronađe ubicu.

- Trebalo bi da otvori istragu i pronađe ubicu. Trebalo bi da zna da je svetinja porodica i dete. I on ima decu i trebalo bi da bude svestan bola koji nosim. Ovaj život i ovaj svet su veliki. Ništa se ne zna šta bi se moglo desiti u životu. Zato mu poručujem da otvori istragu, da pronađe ubice, jer tako može da bude premijer za sve stanovnike Kosova - rekao je Dakić, navodeći da to očekuje od njega.

Mirjana Srbljak, majka tada ranjene Dragane, kaže da se današnji dan u njihovoj porodici, iako je tužan, obeležava kao ponovni rođendan.

- Svaki put nam je isto. Sve nas vraća na taj dan. I sada treba neko vreme da sve to prođe, da se smirimo, inače ništa se ne menja, svake godine je sve isto, svaki dan nova dešavanja, ne znamo ni gde smo, ali ipak smo tu - navela je ona.

Priseća se da je tog dana čula sirene i da su odmah krenuli ka reci.

- Čuli smo sirene i vriske, svi smo trčali ka reci jer smo znali da su deca pošla tamo. Tako smo saznali, videli smo tamo pokolj - kaže ona.

Srbljak kaže da je tragedija ostavila bolan trag u Goraždevcu.

- Mi smo verovali da će biti bolje, ali ništa.... Ništa nije bolje. Deca nam svakako odlaze, završavaju fakultete, nemaju zaposlenje. Verovali smo da će se ovde živeti mnogo bolje, jer Goraždavac ima mnogo omladine, đaka i mnogo porodica. Nažalost, ta verovanja naša polako izumiru - rekla je ona.

Dodala je da ne očekuje da će zločin biti rasvetljen.

- Išla sam na ročišta deset puta. To je suludo verovati, sve što oni uzmu u svoje ruke, možete misliti kako će se to završiti. Nikad se to neće rasvetliti, kao ni mnogo toga drugog - istakla je Srbljak.

Parastosu je ispred Kancelarije za KiM prisustvovala Malinka Mitrović koja je položila venac ispred spomen obeležja stradalih u Nato agresiji i deci na Bistrici.

Mitrović je istakla da je tragičan događaj u Goraždevcu ostavio dubok trag u sećanju svih.

- Nažalost, ono što možemo da kažemo je to da istraga nije dala rezultate, počionioci nisu pronađeni. A ono što je najgore, da je Euleks još 2010. godine istragu obustavio, kako kažu zbog nedostatka dokaza. Ovaj tragičan događaj ostavio je dubok trag u sećanju svih nas i on će sigurno ostati kao simbol stradanja Srba u tom periodu - navela je Mitrović.

Mitrović poručuje da se danas u Goraždevcu odaje pomen nevino stradaloj deci, ali i pruža podrška porodicima stradalih.

- Mi smo tu da im poručimo da nisu sami, da nisu zaboravljani, jer bol i tuga koju osećaju svih ovih godina je istovremeno i naša bol. Mi bismo hteli na neki način da je ublažimo, da je podelimo. I sve dok budemo se podsećali na naše stradale, oni će živeti sa nama. I zato Srbi ne smeju dozvoliti da se zaborave sećanja na svaku stradalu žrtvu, kako zbog žrtve i njihovih porodica, tako i zbog budućnosti srpskog naroda - kazala je ona.

Dodala je da je zločin u Goraždevcu jedna od najdubljih srpskih rana, ali i najveći poraz međunarodne zajednice.

- I zato međunarodnoj zajednici ostaje trajna opomena sve dok se počinioci ne pronađu i izvedu pred lice pravde - zaključila je Mitrović.

U Goraždevcu je juče počeo Memorijalni turnir u malom fudbalu pod nazivom „Sećanje na Ivana i Panta”, posvećen dvojici stradalih meštana tog sela.