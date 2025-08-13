"Mi smo došli u situaciju da je normalno da se u Srbiji prekreči srpska zastava. Da li ste vi to igde čuli? Mi možemo tu vest da pročitamo, recimo, da se deislo u Vukovaru, da se desilo u Zadru, Splitu ali da se desi u Novom Sadu da neko kreči srpsku zastavu. Pa generacije naših ljudi, ne samo Srba, nego i mnogi koji su bili potlačeni u Austrougarskom carstvu, su sanjali i borili se i živeli, i umirali da se u tom Novom Sadu vijori srpska trobojka. A danas će neko da uzme koficu i kanticu i da ide da je kreči. Pa dokle smo mi stigli? Pa hoće li nam sutra zabraniti da istaknemo svoje državne simbole?