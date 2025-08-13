"ONI, KOJIMA SMETA SRPSKA ZASTAVA U NOVOM SADU, ŽELE OTCEPLJENU VOJVODINU" Ministarka Stamenkovski poručila: Nemojte pred tim da zatvaramo oči! (video)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski istakla je danas da oni kojima smeta srpska zastava u Novom Sadu, žele otcepljenu Vojvodinu.
"Mi smo došli u situaciju da je normalno da se u Srbiji prekreči srpska zastava. Da li ste vi to igde čuli? Mi možemo tu vest da pročitamo, recimo, da se deislo u Vukovaru, da se desilo u Zadru, Splitu ali da se desi u Novom Sadu da neko kreči srpsku zastavu. Pa generacije naših ljudi, ne samo Srba, nego i mnogi koji su bili potlačeni u Austrougarskom carstvu, su sanjali i borili se i živeli, i umirali da se u tom Novom Sadu vijori srpska trobojka. A danas će neko da uzme koficu i kanticu i da ide da je kreči. Pa dokle smo mi stigli? Pa hoće li nam sutra zabraniti da istaknemo svoje državne simbole?
Svi mi jako dobro znamo da su to oni ljudi koji su nosili transparente "Vojvodina naša dika, biće opet republika." To su oni ljudi koji definitivno žele da se povuče granica na Savi i Dunavu. Nemojte pred tim da zatvaramo oči, i nemojte, poštovani građani, obraćam se onima koji učestvuju u tome, da bude posle "nismo znali". Da bude posle "Joj, nismo znali, mi smo mislili da nešto radimo dobro za Srbiju", istakla je ministarka u jutarnjem programu TV Pink.
Podsetimo, u novosadskom naselju Liman grupa blokadera, koja se između ostalog protivi i izgradnji crkve u tom kraju, pre par dana je prefarbala srpske trobojke i ostavljala uvredljive grafite i nalepnice.