Blokaderi su tokom protekle noći divljali i pravili haos u Vrbasu i Bačkoj Palanci, a povređeno je 16 policajaca, dok se 52 građana javilo u Dom zdravlja zbog različitih povreda.

Jedan od učesnika protesta bio je i Brajan Brković, koji je i sam pokazao divljaštvo i nasilje kada je gađao policajce.

Brković u Vrbasu Izvor: Kurir

Šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Milenko Jovanov upitao je danas zašto se čeka sa privođenjem članova pokreta Bravo Brajana Brkovića i Mirana Pogačara posle mučnih incidenata u Vrbasu.