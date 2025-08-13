DIVLJAČKO NASILJE BRAJANA BRKOVIĆA U VRBASU! Gađao policiju, demolirane prostorije SNS-a (VIDEO)
Blokaderi su tokom protekle noći divljali i pravili haos u Vrbasu i Bačkoj Palanci, a povređeno je 16 policajaca, dok se 52 građana javilo u Dom zdravlja zbog različitih povreda.
Jedan od učesnika protesta bio je i Brajan Brković, koji je i sam pokazao divljaštvo i nasilje kada je gađao policajce.
Šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Milenko Jovanov upitao je danas zašto se čeka sa privođenjem članova pokreta Bravo Brajana Brkovića i Mirana Pogačara posle mučnih incidenata u Vrbasu.
Blokaderi su na građane koji su mirno branili stranku SNS i njene prostorije u Vrbasu nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama, dok su se mučni prizori divljaštva mogli videti i u Bačkoj Palanci. Službene prostorije stranke su demolirane.