Piper se oglasio na svom X nalogu i otkrio šta je moguće da spremaju blokaderi širom Srbije u narednim danima
PIPER OTKRIO MOGUĆI PAKLENI PLAN BLOKADERA: "Spremaju isti scenario paljenjem prostorija SNS poput masakra u Odesi 2014. godine"
Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS Uroš Piper objavio je večeras mogući plan koji blokaderi spremaju, a koji liči na masakr u Odesi 2014. godine.
- Blokaderi na pragu da urade ono što su Bandera blokaderi uradili u Ukrajini pre 11 godina! Tada su fašistički Banderovci u Odesi (3. maj 2014. godine) ubili 48 ljudi, zapalivši lokalnu zgradu Doma sindikata gde su se nalazili proruski opredeljeni građani - napisao je Piper na svom X nalogu i dodao:
- Blokaderi u Srbiji za večeras i naredne dane moguće da spremaju isti scenario paljenjem prostorija opštinskih i gradskih odbora SNS-a i ljudi koji se u njima nalaze!
