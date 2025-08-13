Slušaj vest

Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS Uroš Piper objavio je večeras mogući plan koji blokaderi spremaju, a koji liči na masakr u Odesi 2014. godine.

- Blokaderi na pragu da urade ono što su Bandera blokaderi uradili u Ukrajini pre 11 godina! Tada su fašistički Banderovci u Odesi (3. maj 2014. godine) ubili 48 ljudi, zapalivši lokalnu zgradu Doma sindikata gde su se nalazili proruski opredeljeni građani - napisao je Piper na svom X nalogu i dodao:

- Blokaderi u Srbiji za večeras i naredne dane moguće da spremaju isti scenario paljenjem prostorija opštinskih i gradskih odbora SNS-a i ljudi koji se u njima nalaze!