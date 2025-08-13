Slušaj vest

Građani su se okupili večeras u gradovima širom Srbije - ustali su Subotica, Šid, Ruma, Bač, Sombor, Kikinda... Kako se može videti na slikama i snimcima sa lica mesta, na hiljade ljudi ustalo da brani svoje domove od blokadera!

Nekoliko stotina članova SNS okupilo se večeras ispred prostorija te stranke u Šidu.

U Šidu se ori "Aco, Srbine" Izvor: Kurir

Tamo je trenutno, kako saznajemo, 450 simpatizera najveće stranke u Srbiji, a okupljeni su u jednom trenutku počeli da skandiraju "Aco, Srbine".

WhatsApp Image 2025-08-13 at 19.48.43_93c486db.jpg
Foto: Kurir

Okupljanje je u Somboru, gde ih je u glavnoj ulici bilo oko 600, dok je oko 1.000 građana izašlo na ulicu u Subotici.

WhatsApp Image 2025-08-13 at 19.48.34_bb5cc7cd.jpg
Foto: Kurir

Pristalice SNS u Subotici Izvor: Kurir

Kako se može videti na snimku, tamo se među okupljenima može čuti pesma "Veseli se, srpski rode".

Građani su se okupili i u Baču, gde su zapaljene baklje.

U Rumi se takođe okupilo oko 500 ljudi.

Ruma Izvor: Kurir

 U Kikindi su večeras zabeleženi veličanstveni prizori, kada su okupljeni građani razvili ogromnu srpsku trobojku.

Trobojka u Kikindi Foto: Kurir

