HILJADE LJUDI USTALO DA BRANI DOMOVE OD BLOKADERA! Okupljanja u Subotici, Šidu, Somboru, Baču, Rumi... vijore se trobojke, ovako patriote brane zemlju (VIDEO)
Građani su se okupili večeras u gradovima širom Srbije - ustali su Subotica, Šid, Ruma, Bač, Sombor, Kikinda... Kako se može videti na slikama i snimcima sa lica mesta, na hiljade ljudi ustalo da brani svoje domove od blokadera!
Nekoliko stotina članova SNS okupilo se večeras ispred prostorija te stranke u Šidu.
Tamo je trenutno, kako saznajemo, 450 simpatizera najveće stranke u Srbiji, a okupljeni su u jednom trenutku počeli da skandiraju "Aco, Srbine".
Okupljanje je u Somboru, gde ih je u glavnoj ulici bilo oko 600, dok je oko 1.000 građana izašlo na ulicu u Subotici.
Kako se može videti na snimku, tamo se među okupljenima može čuti pesma "Veseli se, srpski rode".
Građani su se okupili i u Baču, gde su zapaljene baklje.
U Rumi se takođe okupilo oko 500 ljudi.
U Kikindi su večeras zabeleženi veličanstveni prizori, kada su okupljeni građani razvili ogromnu srpsku trobojku.