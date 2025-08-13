Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se okupljenim građanima u ulici Kneza Miloša, u Beogradu.

Građani, koji su izašli da pruže podršku predsedniku dočekali su ga aplauzom i "Aco, Srbine!".

Na početku je istakao da ima povređenih u Novom Sadu.

- Loše vesti dolaze iz Novog Sada, brutalno su napali sporedne prostorije SNS, ima mnogo povređenih građana, to su ljudi koji su čuvali svoju kuću, policije nema nigde, neki su uzeli bolovanje, znali su šta se sprema, ali tamo su hrabri momci i siguran sam da će sačuvati svoju kuću. Neću da vas pozivam u obračune i sukobe - rekao je Vučić i dodao:

- Mi smo se okupili ovde jer su govorili, slali su ih da dolaze da ruše našu kuću ovde u Savskom vencu, a mi ništa ne želimo da rušimo i ja večeras neću da vam kažem niti da vas pozivam u obračune i sukobe, samo hoću da vam kažem da je potrebno da i prema onima koji su zabludeli i koji slušaju najprljaviju kampanju N1 i Nova S imamo poštovanje, da razumemo njihove drugačije poglede na svet, da razumemo i to što nas ne vole, ali danas i večeras Srbija je ustala kao nikad do sad, kao nikad do sad, oni su skupili u celoj Srbiji večeras ne više od 4.000 ljudi, neću da kažem koliko puta i koliko više hiljada onih ljudi koji nikoga ne napadaju i koji samo hoće da sačuvaju pravo na normalan i pristojan život, ja vam beskrajno zahvaljujem jer vi nemate drugi motiv - rekao je Vučić.

1/9 Vidi galeriju Vučić se obratio građanima u Beogradu Foto: Informer TV, Twiiter

Kako je istakao, biće dovoljno promena u celom državnom aparatu, od Vlade Srbije do policije.

- Vi ne dolazite nikoga da rušite, vi ne dolazite nikoga da tučete, vi ne dolazite nikoga da maltretirate. Vi ste samo došli da pokažete da hoćete da živite u normalnoj zemlji. U zemlji u kojoj ćemo da razmišljamo kako da idemo napred, kako da je gradimo. Prestoje nam velike promene. U državnom aparatu mi sebe moramo da menjamo. U državnom aparatu ja želim vama da se izvinim večeras, vama divnim običnim ljudima, koji nikada ništa niste imali, ni od stranke koju toliko volimo, nikada niste od toga živeli. Da vam se izvinim zbog toga što mnogi funkcioneri nisu večeras sa vama širom Srbije. Večeras u Subotici se okupilo više od hiljadu ljudi da čuva svoje stranačke prostorije. Samo da čuva svoje stranačke prostorije. U Sidu više od pet stotina. U svakom mestu ljudi su došli da čuvaju svoju kuću od pomerajućih blokadera, od onih koji misle da imaju pravo da nekoga tuku. A ja se vama izvinjavam što ti funkcioneri...

Foto: Informer TV

O brojkama širom Srbije

Predsednik je istakao da je neverovatno ponosan na svoj narod.

- Danas biram između plaža sa kamenčićima i plaža sa peskom. I to je moja krivica. Samo hoću vama da kažem, onoga dana... Onoga dana kada su videli da su nam ljudi napadnuti, posao im je bio da dođu istog sekunda, da prekinu svoje odmore. Nemam ja ništa protiv odmora. Njihov je posao bio, jer oni čuvaju te funkcije. Imaju tašne, mašne, sekretarice, a ne vi. A vi ste došli ovde, oni ovde nisu došli. I ovo vam govorim... I ovo vam govorim zato što će biti velikih i nemilosrdnih promena u celom državnom aparatu. Od Vlade Srbije do policije. Svuda i na svakom mestu - rekao je.

Ljudi su se skupili na više od 250 lokacija širom Srbije.

- A možete da mislite, mi moramo da budemo na svakom mestu. Naši ljudi su se skupljali večeras na više od 250 lokacija. A oni na svega 75. I na 250 lokacija ljudi koji nemaju motiv da nekoga ruše. Ljudi koji nisu besni. Samo ljudi koji su potpuno normalni. Samo ljudi koji su čestiti i pristojni. Samo ljudi koji žele da sačuvaju svoju zemlju i baš ništa više. I zato vam beskrajno hvala što ste večeras ovde i u celoj Srbiji. Što pokazujete da Srbiju neće moći da slome. Vaš duh je nešto posebno i jedinstveno. Mnogo vas volim i beskrajno vam hvala na tome. Hvala na tome! I ovi dragi prijatelji nisu razumeli jednu stvar. Nije politika nečiji program i nečiji plan, nečija ideja. Nisu prostorije - istakao je.

1/6 Vidi galeriju Trobojka u Kikindi Foto: Kurir

- Možete hiljadu prozora da razbijete, svaki razbijen prozor su hiljade novih ljudi koji dolaze baš na to mesto, jer hoće normalnu Srbiju, a ne Srbiju koja razbija i ruši, hoće Srbiju koja ide napred i koja se bori za svoju budućnost, hoće Srbiju koja ne mrzi. Zamislite da nekoga mrzite koliko oni mrze nas, da ih pitate zašto, pogledajte ih, bogatiji su od vas, bogatiji su od vas, nisu vredniji, ali su bogatiji i opet im nešto smeta. Smeta im to što ne razumeju Srbiju i smeta im to što se Srbija bez njih i uprkos njima desetostruko brže razvija. Smeta im to i što ima Beograd na vodi i što će da izgleda više mostova i u Beogradu i u Novom Sadu nego ikada u našoj istoriji, a oni u tome nisu učestvovali jer kada su oni učestvovali, onda je Srbija tonula, padala i nestajala. Mrze Srbiju i zato što su učestvovali u njenom teritorijalnom komadanju i nestajanju, od toga da je Crna Gora otišla do toga da su ćutali.

Obratio se blokaderima i njihovom nasilju

- I ništa nisu hteli da preduzmu kada je Kosovo proglašavalo svoju nezavisnost. I 90 zemalja je priznalo nezavisnost tzv. Kosova. A mi smo uspeli da se izborimo da 28 zemalja povuče to priznanje. I baš ih briga za sve to. Jer njih ni Kosovo nikada nije interesovalo. Njih ni naši junaci nisu zanimali. Njih ni sever Srbije ne interesuje. Njih ama baš ništa ne interesuje. Sem donjeg dela njihovih leđa. I to je jedina stvar za koju su spremni da se bore. I ni za šta više. Ali, ima jedna važna stvar. Zbog koje sam u početku podržavao deo. Tada su to bili studentski, nisu bili opozicioni blokaderski zahtevi. Strašno je važno da se nađe pravda za 16 stradalih. Ne da se nađe političko rešenje i politički krivac kako to neki pokušavaju. Već da se pronađe pravda. Da se pronađu stvarno odgovorni. Ali da se pronađu odgovorni za sva zlodela koja su učinjena umeđu vremenu. Za ono strašno nasilje u Nišu. Za strašno nasilje koje svakoga dana provode od Beograda do Novog Sada, do Kraljeva, Čačka i svih drugih mesta širom Srbije - rekao je.

Foto: Informer TV

Vučić je podelio da ovakve ljude kao što Srbija ima, nema niko na svetu, nakon čega je podržan aplauzom, dok se orilo "Aco, Srbine!". Ponovo je podsetio da se nikada neće skloniti od svojih građana i da će uvek biti ponosan i na građane i na Srbiju.

- Samo budite mirni, dragi prijatelji, baš kao i večeras, baš kao što smo bili na svakom mestu. Da pokažemo da se razlikujemo od silovatelja i nasilnika. Da pokažemo koliko volimo i njih, koliko volimo svoju Srbiju. Oni su naše sestre i naš braća, vratiće se ta zabludela deca, dobro će razumeti, vrlo brzo će dobro razumeti kakvu su im ulogu neki drugi namenili. A onima, a onima koji ih iskorišćavaju, onima se N1 Nova S. Na obraz vam to što ste rušili svoju zemlju i što ste građane terali da idu protiv svojih sugrađana, protiv svojih sestara i braće, mi to nikada nećemo da radimo. A onima koji to naređuju pd spolja i koji plaćaju spolja, moja poruka, mnogo puta ste rušili Srbiju u prošlosti, mnogo puta ste pokušavali da je ukaljate obraz, bezbroj puta ste nas i bombardovali, otimali našu teritoriju, ali je sada dosta.

Braniće i čuvati Srbiju od svih koji joj žele loše, istakao je.

- Živela Srbija i mnogo hvala za ovaj divni i veličanstveni doček!

