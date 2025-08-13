Slušaj vest

Hiljade ljudi ustalo je večeras kako odbranili svoje domove i Srbiju od blokadera, a među gradovima u kojima su se okupili građani je i Kikinda.

Tu se na ulicama okupilo oko 400 ljudi, a poseban prizor bila je ogromna srpska trobojka koju su razvili.

Trobojka u Kikindi Foto: Kurir

Sve detalje okupljanja širom Srbije pratite u našoj posebnoj vesti.

Ne propustitePolitikaHILJADE LJUDI USTALO DA BRANI DOMOVE OD BLOKADERA! Okupljanja u Subotici, Šidu, Somboru, Baču, Rumi... vijore se trobojke, ovako patriote brane zemlju (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaORI SE "ACO, SRBINE" Ljudi se okupili ispred prostorija SNS u Šidu (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-08-13 at 19.13.37_10dd021e.jpg
Politika"PROPAO IM POKUŠAJ OBOJENE REVOLUCIJE, PA U PRVI PLAN GURAJU NAJEKSTREMNIJE FALANGE": Mesarović osudila uništavanje prostorija SNS
Adrijana Mesarović