Hiljade ljudi ustalo je večeras kako odbranili svoje domove i Srbiju od blokadera, a među gradovima u kojima su se okupili građani je i Kikinda.
Politika
VELIČANSTVEN PRIZOR U KIKINDI Građani razvili ogromnu trobojku (FOTO)
Slušaj vest
Hiljade ljudi ustalo je večeras kako odbranili svoje domove i Srbiju od blokadera, a među gradovima u kojima su se okupili građani je i Kikinda.
Tu se na ulicama okupilo oko 400 ljudi, a poseban prizor bila je ogromna srpska trobojka koju su razvili.
Trobojka u Kikindi Foto: Kurir
Vidi galeriju
Sve detalje okupljanja širom Srbije pratite u našoj posebnoj vesti.
Reaguj
Komentariši