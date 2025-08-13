Građani su napadnuti samo zato jer su branili svoju kuću.
BLOKADERI NAPALI PROSTORIJE U NOVOM SADU Pogledajte snimak nasilja (VIDEO)
Blokaderi brutalno su napali pristalice SNS u Novom Sadu.
Kako se može videti na snimku, rulja esktremista zaletela se ka građanima koji su se okupili kako bi odbranili prostorije SNS u Novom Sadu.
Kako saznajemo, ima nekoliko povređenih građana tokom napada na njih.
Podsećamo, danas su građani izašli da brane svoje domove od blokadera, O ČEMU MOŽETE PRATITI UŽIVO OVDE.
