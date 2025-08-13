Slušaj vest

Blokaderi brutalno su napali pristalice SNS u Novom Sadu.

Kako se može videti na snimku, rulja esktremista zaletela se ka građanima koji su se okupili kako bi odbranili prostorije SNS u Novom Sadu.

Građani su napadnuti samo zato jer su branili svoju kuću.

Kako saznajemo, ima nekoliko povređenih građana tokom napada na njih.

Podsećamo, danas su građani izašli da brane svoje domove od blokadera, O ČEMU MOŽETE PRATITI UŽIVO OVDE.

