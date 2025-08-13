Slušaj vest

Blokaderi brutalno su napali pristalice SNS u Novom Sadu.

Kako se može videti na snimku, rulja esktremista zaletela se ka građanima koji su se okupili kako bi odbranili prostorije SNS u Novom Sadu.

Građani su napadnuti samo zato jer su branili svoju kuću.

Kako saznajemo, ima nekoliko povređenih građana tokom napada na njih.