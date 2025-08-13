Slušaj vest

U napadu blokadera na prostorije Srpske napredne stranke, večeras, u Stražilovskoj ulici, povređen je policijski službenik Policijske uprave u Novom Sadu.

Posle neprijavljenog javnog okupljanja u Kampusu novosadskog Univerziteta, učesnici su, u Stražilovskoj, gađali topovskim udarima i bakljama prostorije SNS.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju sve zakonom predviđene mere i radnje, kako bi očuvali imovinu, bezbednost građana i javni red i mir na području Novog Sada.

Podsećamo, danas su građani izašli da brane svoje domove od blokadera, O ČEMU MOŽETE PRATITI UŽIVO OVDE.

Ne propustitePolitikaVELIČANSTVEN PRIZOR U KIKINDI Građani razvili ogromnu trobojku (FOTO)
WhatsApp Image 2025-08-13 at 20.30.12_d7a9a614.jpg
Politika"IMA MNOGO POVREĐENIH U NOVOM SADU, NAPALI SU PROSTORIJE SNS" Vučić: Srbija je ustala kao nikada do sada, a mi ništa ne želimo da rušimo, ne pozivam u sukobe!
collage.jpg
PolitikaHILJADE LJUDI USTALO DA BRANI DOMOVE OD BLOKADERA! Okupljanja u Subotici, Šidu, Somboru, Baču, Rumi... vijore se trobojke, ovako patriote brane zemlju (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaORI SE "ACO, SRBINE" Ljudi se okupili ispred prostorija SNS u Šidu (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-08-13 at 19.13.37_10dd021e.jpg