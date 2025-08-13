Politika
I POLICAJAC POVREĐEN U NOVOM SADU! Oglasio se MUP o napadu blokadera: Gađali topovskim udarima i bakljama prostorije SNS
U napadu blokadera na prostorije Srpske napredne stranke, večeras, u Stražilovskoj ulici, povređen je policijski službenik Policijske uprave u Novom Sadu.
Posle neprijavljenog javnog okupljanja u Kampusu novosadskog Univerziteta, učesnici su, u Stražilovskoj, gađali topovskim udarima i bakljama prostorije SNS.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju sve zakonom predviđene mere i radnje, kako bi očuvali imovinu, bezbednost građana i javni red i mir na području Novog Sada.
Podsećamo, danas su građani izašli da brane svoje domove od blokadera
