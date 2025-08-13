Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se građanima.

- Osuđujemo akte nasilja. Više puta smo upozoravali da odlazak ispred prostorija drugih stranaka ili na privatne adrese predstavlja rizik i opasnost po živote i imovine drugih lica - rekao je Dačić.

Kako je istakao, policija je večeras morala da interveniše i ispostavi mir.

- Nažalost, u Novom Sadu je po policijskim izveštajima došlo negde posle 20 sati do napada na građane koji su stajali, pripadnici Srpske napredne stranke, koji su stajali ispred svojih prostorija u Stražilovskoj ulici. Tom prilikom je povređen jedan policijski službenik za sada, ali verovatno ima i drugih povređenih. Imajući u vidu da je došlo do masovnog napada, policija je morala da interveniše - istakao je.

"Ti skupovi nisu vredni toga!"

- Naravno, ima i u drugim gradovima širom Srbije, ima napada i na policiju i na članove Srpske napredne stranke ili građane koji se nalaze ispred tih prostorija. Još jednom ću ponoviti. Uloga i zadatak policije je da očuva javni red i mir, da zaštiti bezbednost svih građana. I upozoravamo sve da svi poštuju zakon, da niko ne krši zakon. Protiv svih onih koji krše zakon, biće primenjene sankcije, odnosno biće podnete krivične ili prekršajne prijave. Još jednom pozivamo sve na mir. Pozivamo sve da odustanu od takvih provokativnih akcija - rekao je i dodao:

- Te akcije služe samo da se što više izazove sukob u Srbiji. Danas je veliki broj članova Srpske napredne stranke već prisutan ispred svojih prostorija. Taj broj je i veći nego broj onih koji su, kad govorimo o celoj Srbiji, pa i o Beogradu, veći nego oni koji su došli da protestuju ispred. Kako u jednom višepartijskom sistemu neko može da govori o tome da može da bude normalno da neko napada druge političke stranke.

O intervenciji policije u Novom Sadu

- Obezbedila svaku političku stranku koju neko drugi hoće da napadne. Pričamo o prostorijama, sada pričamo o bezbednosti građana. Zato sve pozivamo da odustanu od toga, ti skupovi nisu prijavljeni i zaista mislim da svi treba da se raziđu i da napravimo da se jednostavno uspostavi javni red i mir, to je u interesu svih građana i cele Srbije. Još jednom ću ponoviti da je policija intervenisovala u Novom Sadu gde je došlo do nasilja. Mi osuđujemo nasilje. Želim da zahvalim svim policajcima koji trpe sve ovih poslednjih nekoliko meseci. Policija se ne bavi politikom, policija obezbeđuje stabilan javni red i mir i molimo sve i tražimo od svih da poštuju zakon. Bilo je sukoba i u drugim mestima, gađanja raznim predmetima i u nekim gradovima i ovde u Beogradu. U Novom Sadu je bilo najviše. Još situacija nije stabilizovana zato što oni sa jedne lokacije prelaze na drugu.

Foto: Informer TV

Kako je istakao Dačić, uloga i zadatak policije je da očuva javni red i mir kao i da zaštiti bezbednost svih građana Srbije.

Ponovo je istakao da je bitno da ne dolazi do sukoba.

- Želim da podsetim da smo u sličnoj situaciji imali nasilje u Beogradu celu noć, u kojoj je policija morala da obezbeđuje i fudbalsku utakmicu, gde je bilo više od hiljadu policajaca angažovano, a nakon toga i celu noć praktično sprečavala napade na druge političke neistomišljenike i napade na policijske službenike.

