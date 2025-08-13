- Prestoje nam velike promene. U državnom aparatu mi sebe moramo da menjamo. Želim da se izvinim večeras, vama divnim običnim ljudima, koji nikada ništa niste imali, ni od stranke koju toliko volimo, nikada niste od toga živeli. Da vam se izvinim zbog toga što mnogi funkcioneri nisu večeras sa vama širom Srbije. Večeras u Subotici se okupilo više od hiljadu ljudi da čuva svoje stranačke prostorije. Samo da čuva svoje stranačke prostorije. U Sidu više od pet stotina. U svakom mestu ljudi su došli da čuvaju svoju kuću od pomerajućih blokadera, od onih koji misle da imaju pravo da nekoga tuku - rekao je on i nastavio:

- Danas biram da sam ovde između plaža sa kamenčićima i plaža sa peskom. I to je moja krivica. Samo hoću vama da kažem, onoga dana... Onoga dana kada su videli da su nam ljudi napadnuti, posao im je bio da dođu istog sekunda, da prekinu svoje odmore. Nemam ja ništa protiv odmora. Njihov je posao bio, jer oni čuvaju te funkcije. Imaju tašne, mašne, sekretarice, a ne vi. A vi ste došli ovde, oni ovde nisu došli. I o vam govorim... I o vam govorim zato što će biti velikih i nemilosrdnih promena u celom državnom aparatu. Od vlade Srbije do policije. Svuda i na svakom mestu - rekao je.