"REKLI SU DA IH NAPADAJU, PA SAM DOŠAO DA BUDEM UZ SVOJ NAROD!" Predsednik Vučić stigao peške u Pionirski park, pa se obratio građanima! (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pešaka je krenuo do Pionirskog parka u trenutku kada su se tamo skupili i blokaderi.
- Evo 15 do 10 je, ja sam ispred Skupštine Srbije, na ivici Ćacilenda. Došli ljudi, ja sam došao da budem sa narodom, sa narodom koji samo čuva svoj, ne dira nikom, ne napada nikome. I više nego ikada ranije potrebno je da slušamo jedne i druge, da razumemo jedne i druge i da ne mrzimo nikome. Strašne su stvari činili večeras u Novom Sadu i dalje ih čine, ali kad pokažete volju i želju da mirom, strpljivošću i istrajnošću rešavate stvari. Rekli su da će da ih napadaju pa sam došao da budem sa narodom koji samo čuva svoje, ne napada nikoga - rekao je on.
- Dok dišem, dok krv teče mojim venama braniću i čuvaću Srbiju, i od onih spolja, i od njihovih poslušnika iznutra - napisao je.
Kurir.rs