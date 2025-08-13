Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje kukavički napad na novinarku Branku Lazić, koju su u Novom Sadu blokaderski nasilnici pogodili kamenom u glavu tokom rada.

- Ovo je svesni pokušaj ubistva i brutalni napad na slobodu medija. Zahtevamo hitnu identifikaciju, hapšenje i maksimalne zakonske kazne za počinioce. Svako odlaganje znači saučesništvo - navodi se u saopštenju i dodaje: 

- Novinari u Srbiji neće biti mete – dosta je nasilja!

Kurir.rs

