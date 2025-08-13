Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić još jednom je istakao da će uvek biti uz Srbiju i njene građane. 

- Dok dišem, dok krv teče mojim venama braniću i čuvaću Srbiju, i od onih spolja, i od njihovih poslušnika iznutra - napisao je.

Podsećamo, danas su građani izašli da brane svoje domove od blokadera, o čemu možete pratiti UŽIVO OVDE.

Predsednik je stigao peške u Pionirski park, a šta je poručio građanima možete pročitati u našem tekstu.

Predsednik Aleksandar Vučić se obratio građanima u Beogradu, o čemu pročitajte OVDE.

Kurir.rs

