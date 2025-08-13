Slušaj vest

Blokaderi su večeras još jednom pokazali svoje pravo lice, demonstrirajući užasno nasilje na ulicama Beograda i Novog Sada.

Oni su prvo napali prostorije SNS u Novom Sadu, i tom prilikom je povređeno nekoliko osoba, među kojima je i pripadnik MUP.

Potom su krenuli da napadaju građane na ulicama, pa se tako pojavio snimak u kome se vidi kako krvnički udaraju čoveka dok leži na ulici, a ove nemile scene takođe su zabeležene u Novom Sadu.

Ništa manje užasni prizori mogli su se videti i u Beogradu, gde su blokaderi večeras napali  policiju, gađajući ih svime što im je palo pod ruku.

Blokaderi su divljali, vikali i pretili na ulicama Beograda...

Takođe, jednom od pristalica SNS razbili su glavu u Lazarevcu, više o tome čitajte ovde.

