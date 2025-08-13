- To je fašizam u svom izvornom obliku. I to je ono što blokaderi baštine. Odgovornost za nerede, razbijene glave i scene koje ne predstavljaju Srbiju nije samo na blokaderima teroristima, na njihovim batinaškim falangama. Ne, mnogo je veća odgovornost na onima koji ih medijski podržavaju, na onima koji svakodnevno koriste govor mržnje prema svima koji ne misle kao oni, na onima koji ih finansijski podržavaju i na onima koji su na sve ovo poslednjih meseci ćutali - od međunarodne zajednice, preko finansijera nevladinog sektora koji se bori za "vladavinu prava", do ostalih političkih stranaka koje su kukavički ćutale, a posebno onih u koaliciji. Ponosna sam što je na meti blokadera SNS. To znači da u Srbiji postoji jedna patriotska stranka koja se iskreno i zaista suprotstavila blokaderskom teroru i fašizmu. Naša poruka je jasna - nastavićemo da branimo Srbiju od fašista, jer za nas nema ničeg važnijeg od slobodarske Srbije - poručila je Brnabić.